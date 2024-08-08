«Не успели станцию открыть, уже разнесли»: неизвестные разбили остановку у метро «Спортивная»

Стекло павильона разбито вдребезги Источник: Читатель НГС











Неизвестные разбили стеклянный остановочный павильон у станции метро «Спортивная» и повредили мусорный бак. Об этом в четверг 8 августа НГС сообщил читатель.



— Не успели новую станцию открыть, а вандалы уже новую остановку разнесли, — написал новосибирец Сергей.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, полиция уточняет информацию.

Напомним, сроки открытия станции метрополитена «Спортивная» переносили несколько раз. В городской администрации отмечали, что сдача объекта запланирована на 2024 год.

Ранее начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев заявлял о решении расторгнуть контракт с подрядчиком строительства «Спортивной» — компанией ООО «СпецТрансСтрой». Решение об этом вступило в силу 6 августа. Кодалаев также указывал, что новому подрядчику предстоит исправить недостатки по ранее выполненным работам. Компания не согласилась с данным решением и сообщила о намерении обратиться в суд для защиты своих прав. Также ООО «СпецТрансСтрой» обращался в суд с заявлением о признании МП «МетроМир» банкротом, данные об этом появились на сайте «Федресурс».

В конце июля «МетроМир» заказал корректировку документации по станции метро «Спортивная» — работы выполнят до конца года.