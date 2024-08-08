НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +24

3 м/c,

южн.

 741мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,95
EUR 93,84

СРОЧНО

Задержан подозреваемый в стрельбе у кафе

Лихачка сбила подростка
Как защититься от мошенников
Госкорпорации ссылают в Сибирь
Жизнь как в кино
Как живут в сибирской «Индии»
Где учатся отличники
Приметы о зачатии
Плохое зрение — бич 21 века
НГС в Telegram
Город «Не успели станцию открыть, уже разнесли»: неизвестные разбили остановку у метро «Спортивная»

«Не успели станцию открыть, уже разнесли»: неизвестные разбили остановку у метро «Спортивная»

Стеклянный павильон и мусорный бак разрушены

6 134
103 комментария
Стекло павильона разбито вдребезги

Неизвестные разбили стеклянный остановочный павильон у станции метро «Спортивная» и повредили мусорный бак. Об этом в четверг 8 августа НГС сообщил читатель.

— Не успели новую станцию открыть, а вандалы уже новую остановку разнесли, — написал новосибирец Сергей.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, полиция уточняет информацию.

Напомним, сроки открытия станции метрополитена «Спортивная» переносили несколько раз. В городской администрации отмечали, что сдача объекта запланирована на 2024 год.

Ранее начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев заявлял о решении расторгнуть контракт с подрядчиком строительства «Спортивной» — компанией ООО «СпецТрансСтрой». Решение об этом вступило в силу 6 августа. Кодалаев также указывал, что новому подрядчику предстоит исправить недостатки по ранее выполненным работам. Компания не согласилась с данным решением и сообщила о намерении обратиться в суд для защиты своих прав. Также ООО «СпецТрансСтрой» обращался в суд с заявлением о признании МП «МетроМир» банкротом, данные об этом появились на сайте «Федресурс».

В конце июля «МетроМир» заказал корректировку документации по станции метро «Спортивная» — работы выполнят до конца года.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Станция Спортивная Полиция Вандалы
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
103
Серж горелый
8 августа 2024, 11:06
Силовики, вы реально только недовольных властью прессовать можете? Может за правопорядком смотреть будете? Или при смене власти и ваше кресло пошатнется потому что рыло в пуху?
Поддерживаю
8 августа 2024, 10:51
Ситуация напоминает мультик про почтальена Печкина, у меня для вас есть станция метро Спортивная, но я вам ее не отдам, у вас на нее докУментов нету! 4,5 ярда дали Локтю и вот результат, все про…..
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Почему врачи в России — лучшие, или Взгляд изнутри на турецкую больницу
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Рекомендуем
Знакомства

Александр,42

Танюшка,42

Лилия,34

Владимир,61

Neogidanno,37

Олега,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление