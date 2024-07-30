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Дороги и транспорт «Наблюдаем одни проблемы»: мэрия Новосибирска назвала дату расторжения контракта на строительство «Спортивной»

«Наблюдаем одни проблемы»: мэрия Новосибирска назвала дату расторжения контракта на строительство «Спортивной»

Новому подрядчику предстоит исправить недоделки предыдущего

1 872
50 комментариев
Причиной расторжения контракта называют низкую платежеспособность подрядчика

Мэрия Новосибирска планирует расторгнуть контракт с подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» 6 августа. Об этом сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса муниципалитета Иосиф Кодалаев.

Чиновник отметил, что работы на станции в настоящее время не производятся из-за низкой платежеспособности подрядной организации — компании «СпецТрансСтрой». Из-за этого подрядчик не выполняет обязательства по строительству станции метро.

— Сегодня мы наблюдаем одни проблемы. После расторжения контракта, решение по которому вступает в силу с 6 августа, приступим к процедуре поиска нового подрядчика. Ему предстоит не только завершить работы, но и исправить недостатки по ранее выполненным работам, не принятым заказчиком, — приводит пресс-центр мэрии слова Кодалаева.

НГС отправил запрос в компанию «СпецТрансСтрой»

Ранее мэрия Новосибирска сообщала, что простой в строительстве станции метро «Спортивная» составляет полгода. Сроки открытия станции метро «Спортивная» переносили несколько раз. В конце апреля 2024 года мэрия Новосибирска сообщила, что запустить объект собираются до конца 2024 года.

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Комментарии
51
Мон@шка60+
30 июля 2024, 20:11
Ась? Вы ж трындели, что остались только бумажные вопросы. Кто мошенник?
Zemb
30 июля 2024, 19:57
А главному "строителю" локтю почетного жителя выдали. вместо срока...
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