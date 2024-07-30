«Наблюдаем одни проблемы»: мэрия Новосибирска назвала дату расторжения контракта на строительство «Спортивной»

Причиной расторжения контракта называют низкую платежеспособность подрядчика Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска планирует расторгнуть контракт с подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» 6 августа. Об этом сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса муниципалитета Иосиф Кодалаев.



Чиновник отметил, что работы на станции в настоящее время не производятся из-за низкой платежеспособности подрядной организации — компании «СпецТрансСтрой». Из-за этого подрядчик не выполняет обязательства по строительству станции метро.



— Сегодня мы наблюдаем одни проблемы. После расторжения контракта, решение по которому вступает в силу с 6 августа, приступим к процедуре поиска нового подрядчика. Ему предстоит не только завершить работы, но и исправить недостатки по ранее выполненным работам, не принятым заказчиком, — приводит пресс-центр мэрии слова Кодалаева.



НГС отправил запрос в компанию «СпецТрансСтрой»

