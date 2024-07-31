Прокурор Октябрьского района написал рапорт об увольнении — он переходит на госслужбу

Дмитрий Цуканов собрался выйти на пенсию Источник: Прокуратура НСО











Прокурор Октябрьского района Новосибирска Дмитрий Цуканов написал рапорт об увольнении. Своё решение силовик связал с желанием завершить прокурорскую карьеру.

— Собираюсь перейти к другой работе — на государственной службе, — пояснил Дмитрий Цуканов корреспонденту НГС.

Он подчеркнул, что выходит на пенсию со 2 августа. Каким станет его следующее место работы, пока не озвучил.

Как сообщает сайт прокуратуры Новосибирской области, Дмитрий Александрович Цуканов родился в 1981 году. Он начал службу с 2002 года, с того времени успел поработать в должностях следователя, старшего следователя Татарской межрайонной прокуратуры, заместителя прокурора Чановского района, прокурора Центрального района Новосибирска.



В апреле 2021 года Дмитрия Цуканова назначили межрайонным природоохранным прокурором, в мае 2023 года его перевели руководить прокуратурой Октябрьского района.