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Город эксклюзив Прокурор Октябрьского района написал рапорт об увольнении — он переходит на госслужбу

Прокурор Октябрьского района написал рапорт об увольнении — он переходит на госслужбу

Дмитрий Цуканов проработал в правоохранительных органах 22 года

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21 комментарий
Дмитрий Цуканов собрался выйти на пенсию

Прокурор Октябрьского района Новосибирска Дмитрий Цуканов написал рапорт об увольнении. Своё решение силовик связал с желанием завершить прокурорскую карьеру.

— Собираюсь перейти к другой работе — на государственной службе, — пояснил Дмитрий Цуканов корреспонденту НГС.

Он подчеркнул, что выходит на пенсию со 2 августа. Каким станет его следующее место работы, пока не озвучил.

Как сообщает сайт прокуратуры Новосибирской области, Дмитрий Александрович Цуканов родился в 1981 году. Он начал службу с 2002 года, с того времени успел поработать в должностях следователя, старшего следователя Татарской межрайонной прокуратуры, заместителя прокурора Чановского района, прокурора Центрального района Новосибирска.

В апреле 2021 года Дмитрия Цуканова назначили межрайонным природоохранным прокурором, в мае 2023 года его перевели руководить прокуратурой Октябрьского района.

В начале июля редакция НГС сообщала, что неожиданно рапорт об увольнении написал прокурор Заельцовского района Юрий Кващук. Источник НГС предположил, что увольнение может быть связано с расследованием одного из громких уголовных дел.

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Рапорт Увольнение Пенсия Прокурор Октябрьский район Новосибирска
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Комментарии
21
Татьяна 53
31 июля 2024, 07:58
Мне всё равно
Дед Митрич
31 июля 2024, 08:08
Не помогут им ни увольнения, ни переводы на другую работу. Колесо правосудия, хоть медленно, со скрипом, но закрутилось.
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