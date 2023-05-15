Назначен новый прокурор Октябрьского района — что о нем известно

В Новосибирске прокурором Октябрьского района стал Дмитрий Цуканов. Ранее он занимал пост межрайонного природоохранного прокурора Новосибирска.
Временно исполняющим обязанности природоохранного прокурора стал Сергей Чернов. Он сообщил НГС информацию о назначении, ее подтвердили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Как сообщает сайт прокуратуры Новосибирской области, Дмитрий Александрович Цуканов родился в 1981 году. Проходит службу с 2002 года в должностях следователя, старшего следователя Татарской межрайонной прокуратуры, заместителя прокурора Чановского района, прокурора Центрального района Новосибирска.
— Правильно организовал деятельность районной прокуратуры по укреплению законности, защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства, — сообщает сайт прокуратуры.
Межрайонным природоохранным прокурором Дмитрия Цуканова назначили 29 апреля 2021 года.
В апреле стало известно, что в Советском районе назначили нового начальника отдела полиции. Им стал Михаил Федоров. НГС рассказывал, что известно о новом руководителе.