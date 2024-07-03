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Работа эксклюзив Два новосибирских прокурора внезапно подали рапорты об отставке — их уход может быть связан с громкими расследованиями

Два новосибирских прокурора внезапно подали рапорты об отставке — их уход может быть связан с громкими расследованиями

Полномочия сложили прокуроры Заельцовского и Тогучинского районов

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37 комментариев
Прокурор Тогучинского района НСО Андрей Вильгельм (слева) и прокурор Заельцовского района Новосибирска Юрий Кващук (справа) написали заявления об уходе по собственному желанию

Прокурор Тогучинского района Андрей Вильгельм НСО и прокурор Заельцовского района Новосибирска Юрий Кващук написали рапорты об увольнении, сообщили корреспонденту НГС два источника, знакомые с ситуацией, но не связанные между собой.

— Кващук был назначен на должность прокурора осенью 2023 года, его последним рабочим днём в прокуратуре стало 27 июня. Вильгельм до назначения прокурором Тогучинского района занимал должность в антикоррупционном отделе региональной прокуратуры, — подчеркнул один из собеседников.

Источник также предположил, что увольнение прокуроров может быть связано с расследованием резонансных уголовных дел в Новосибирске: в сфере производства алкоголя и нелегальных азартных игр. По его словам, ещё три действующих сотрудника прокуратуры написали аналогичные рапорты, но их имена и должности собеседник назвать затруднился.

Редакция направила официальный запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

На прошлой неделе стало известно о планах расформировать прокуратуру Новосибирска. Городское надзорное ведомство за 80-летнюю историю дважды ликвидировали и дважды восстанавливали. Прокурор Новосибирской области Александр Бучман, тем временем, может получить повышение: его документы направлены в Москву как кандидата на должность заместителя Генерального прокурора РФ по Дальневосточному федеральному округу и Сибири.

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Прокурор Отставка Заявление об увольнении Заельцовский район Тогучинский район Новосибирск
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Комментарии
37
274439754
3 июля 2024, 11:14
Какие пухленькие оба) Хорошо кушают, наверное)
С левого берега
3 июля 2024, 11:10
Возникла мысль. Может все эти казино специально работали несколько лет чтобы потом больше арестовали причастных к их работе. Ну чтобы не спугнуть раньше времени.
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