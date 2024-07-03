Два новосибирских прокурора внезапно подали рапорты об отставке — их уход может быть связан с громкими расследованиями

Прокурор Тогучинского района НСО Андрей Вильгельм (слева) и прокурор Заельцовского района Новосибирска Юрий Кващук (справа) написали заявления об уходе по собственному желанию Источник: «Тогучинская газета» / tg.me «Прокуратура Новосибирской области»











Прокурор Тогучинского района Андрей Вильгельм НСО и прокурор Заельцовского района Новосибирска Юрий Кващук написали рапорты об увольнении, сообщили корреспонденту НГС два источника, знакомые с ситуацией, но не связанные между собой.

— Кващук был назначен на должность прокурора осенью 2023 года, его последним рабочим днём в прокуратуре стало 27 июня. Вильгельм до назначения прокурором Тогучинского района занимал должность в антикоррупционном отделе региональной прокуратуры, — подчеркнул один из собеседников.

Источник также предположил, что увольнение прокуроров может быть связано с расследованием резонансных уголовных дел в Новосибирске: в сфере производства алкоголя и нелегальных азартных игр. По его словам, ещё три действующих сотрудника прокуратуры написали аналогичные рапорты, но их имена и должности собеседник назвать затруднился.

Редакция направила официальный запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.