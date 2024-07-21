Канатная дорога, качели и тренажеры: в новосибирском сквере обустроят детскую и спортивную площадки

Информация об этом появилась на сайте госзакупок Источник: Vyacheslav/2ГИС











В Новосибирске объявили закупку в рамках благоустройства сквера «Героев Донбасса». В нем обустроят детскую и спортивную площадку, а также территорию для выгула собак.



Информация об этом появилась на сайте госзакупок 19 июля, заказчиком работ выступает МАУ Новосибирска «Горзеленхоз». Начальная цена договора превышает 6,4 миллиона рублей.



— Обустройство детской, спортивной площадок и площадки для выгула собак в рамках благоустройства сквера «Героев Донбасса», — сказано в документах. — Срок поставки и монтажа товара: в течение 50 рабочих дней с даты заключения договора.

Источником финансирования работ выступает бюджет Новосибирска на 2024 год. В описании объекта закупки уточняется, что местом поставки является сквер «Героев Донбасса» на улице Никитина.



— По завершению производства работ на объекте детская площадка должна быть оборудована информационным стендом с указанием правил пользования (поведения) детской игровой площадкой, — сообщается в документах.



В описании объекта закупки также имеется перечень оборудования для зеленой зоны. В списке оказались канатная дорога и переходы, качали, детские игровые комплексы, несколько спортивных тренажеров и другое. В нем также перечислены конструкции, которые разместят на площадке для выгула собак, в том числе подиум, трамплин, горка-мостик, кольцо для прыжков питомцев.



Несколько лет назад НГС сообщал о том, что площадь парка составляет 8 гектаров, он находится на перекрестке улиц Никитина и Воинской. Сквер носил название «Воинский», но позже его переименовали. Всего на благоустройство сквера планировалось потратить 68 миллионов рублей.

