Коровы и тетрапак молока: когда благоустроят сквер у новосибирского Заксобрания

Фонтан перед зданием не работает уже несколько лет, его планируют починить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска объяснила, когда благоустроят сквер возле Заксобрания. В нем появятся коровы и тетрапак молока племзавода «Ирмень».



Как сообщили НГС в пресс-центре городской администрации, благоустройство территории запланировано в 2025 году. Во время общественного обсуждения в октябре прошлого года Мария Смирнова, заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств объясняла, что работы в зеленой зоне запланированы на 2024 год, но все может затянуться до 2025 года.

Примерно так может выглядеть одна из функциональных зон в новом сквере Источник: «НеоПлан»











Сквер решили посвятить депутату и основателю племзавода «Ирмень» Юрию Бугакову, вместо типичного бюста установят светящиеся фигуры разноцветных коров и зона отдыха в видео тетрапака продукции завода. Горожанам такая идея несильно понравилась, но архитектор сказала, что к проекту стоит относиться с иронией и здоровым юмором.



Кроме того, перед зданием Заксобрания решили починить фонтан, сейчас ГКУ «Хозяйственное управление» правительства региона ищет подрядчика.