Коровы и тетрапак молока: когда благоустроят сквер у новосибирского Заксобрания

Мэрия Новосибирска объяснила, когда благоустроят сквер возле Заксобрания. В нем появятся коровы и тетрапак молока племзавода «Ирмень».
Как сообщили НГС в пресс-центре городской администрации, благоустройство территории запланировано в 2025 году. Во время общественного обсуждения в октябре прошлого года Мария Смирнова, заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств объясняла, что работы в зеленой зоне запланированы на 2024 год, но все может затянуться до 2025 года.
Сквер решили посвятить депутату и основателю племзавода «Ирмень» Юрию Бугакову, вместо типичного бюста установят светящиеся фигуры разноцветных коров и зона отдыха в видео тетрапака продукции завода. Горожанам такая идея несильно понравилась, но архитектор сказала, что к проекту стоит относиться с иронией и здоровым юмором.
Кроме того, перед зданием Заксобрания решили починить фонтан, сейчас ГКУ «Хозяйственное управление» правительства региона ищет подрядчика.
Недавно новосибирцам показали концепцию нового «Соснового бора». Территорию в 103 га хотят разделить на шумные зоны с детскими и спортивными площадками и тихие — в глубине леса. Разработчики предложили создать несколько павильонов для отдыха между деревьями, благоустроить существующие пешеходные дорожки и смотровые площадки.