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Город Коровы и тетрапак молока: когда благоустроят сквер у новосибирского Заксобрания

Коровы и тетрапак молока: когда благоустроят сквер у новосибирского Заксобрания

Также решено отремонтировать и фонтан перед зданием

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8 комментариев
Фонтан перед зданием не работает уже несколько лет, его планируют починить

Мэрия Новосибирска объяснила, когда благоустроят сквер возле Заксобрания. В нем появятся коровы и тетрапак молока племзавода «Ирмень».

Как сообщили НГС в пресс-центре городской администрации, благоустройство территории запланировано в 2025 году. Во время общественного обсуждения в октябре прошлого года Мария Смирнова, заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств объясняла, что работы в зеленой зоне запланированы на 2024 год, но все может затянуться до 2025 года.

Примерно так может выглядеть одна из функциональных зон в новом сквере

Сквер решили посвятить депутату и основателю племзавода «Ирмень» Юрию Бугакову, вместо типичного бюста установят светящиеся фигуры разноцветных коров и зона отдыха в видео тетрапака продукции завода. Горожанам такая идея несильно понравилась, но архитектор сказала, что к проекту стоит относиться с иронией и здоровым юмором.

Кроме того, перед зданием Заксобрания решили починить фонтан, сейчас ГКУ «Хозяйственное управление» правительства региона ищет подрядчика.

Недавно новосибирцам показали концепцию нового «Соснового бора». Территорию в 103 га хотят разделить на шумные зоны с детскими и спортивными площадками и тихие — в глубине леса. Разработчики предложили создать несколько павильонов для отдыха между деревьями, благоустроить существующие пешеходные дорожки и смотровые площадки.

ПО ТЕМЕ
Сквер Благоустройство Парки и скверы Фонтан Мэрия Новосибирска Ремонт Зеленая зона
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Комментарии
8
Гость
3 июля 2024, 11:48
У депутатов было "задание" - пролоббировать превращение целого парка в рекламу "Ирмени" с тетрапаками. Причем за счет города - гениально! А горожанам, за чьи деньги и будут устраивать этот банкет, на вопросы о стоимости отвечают "не ваше дело".
Гость
3 июля 2024, 11:48
Вот на подобную ерунду, как обычно, деньги есть.
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