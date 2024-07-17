Гулял по вокзалу и танцевал с девушками: как Митя Фомин проводил время в Новосибирске

Митя Фомин сходил на экскурсию по ж/д-вокзалу Новосибирск-Главный и затусил с блогерами Источник: предоставила Ксения Каманова











Митя Фомин прилетел в Новосибирск — певец насыщенно провел время в родном городе: кадрами с прогулок он активно делился в социальных сетях. Певец посетил ж/д вокзал Новосибирск-Главный: экскурсию для него лично провел начальник вокзала Роман Рябкин.



— Я впервые в жизни на экскурсии в здании ж/д-вокзала. Помню, как в детстве достаточно часто мы уезжали отсюда с отцом маршрутом выходного дня в Горную Шорию. Ездили отсюда в Барнаул, в Москву, — поделился Фомин.

Митя поиграл на рояле, испытал удобство деревянных сидений для пассажиров в зале ожидания, выпил кофе в фирменном стаканчике от кофейни «Вокзалы России», а еще посетил знаменитую оранжерею, за которой ухаживает садовница Елена Оглоблина — с ней артист познакомился на Народной премии НГС. Митя лично пообщался с Еленой и попросил совета по уходу за комнатными растениями.

Источник: Ксения Каманова

— Новосибирский вокзал — образец для всех городов страны и мира. Невероятно чисто, уютно, гостеприимно и сразу хочется в путь. Я под огромным впечатлением от этого визита и от того, с каким вниманием и любовью относятся к этому общественному пространству, — поделился впечатлениями певец.



По мнению Мити, наш вокзал лучше вокзала в Амстердаме — там слишком маленькие ячейки для хранения багажа и спортивного инвентаря.

На этом прогулка Мити Фомина по Новосибирску не закончилась: певца заметили в компании девушек в белом: со стороны компания напоминала участников шоу «Холостяк» (16+). Для полноты картины не хватало лишь розы, но вместо цветов Митя Фомин дарил женщинам воздушные шары.

Источник: Сергей Михайлов

Спутницами артиста оказались блогеры — участницы «Фэшн группировки», основательницей которой является Ксения Каманова. Девушки приняли участие во флешмобе: вместе с Митей они пели и танцевали. Поводом для веселья стал будущий концерт Фомина в Новосибирске — 5 декабря он выступит с юбилейным шоу «Артист» (6+)в ККК им. Маяковского.



Певец прилетал домой в мае — Митя Фомин стал звездным гостем Народной премии НГС: он спел на сцене филармонии свой главный хит «Все будет хорошо». В интервью с журналистом артист рассказал о том, какое будущее пророчит музыкальной индустрии и поделился моментами личной жизни.