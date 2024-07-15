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Город Группа «Расцветай» купила землю под Новосибирском в промзоне — рядом расположен карьер Мочище

Группа «Расцветай» купила землю под Новосибирском в промзоне — рядом расположен карьер Мочище

Участок находится недалеко от улицы Кедровой, где компания возводит жилой комплекс

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8 комментариев
Общая площадь участка — 6 га, на территории также расположено два нежилых здания

Компания группы «Расцветай» купила почти за 246 миллионов рублей участок в Новосибирской области недалеко от карьера Мочище и улицы Кедровой. Информация об этом появилась на сайте федерального агентства ДОМ.РФ.

Продать территорию у карьера в Новосибирском районе, входящую в федеральную собственность, планировали менее чем за 78 миллионов рублей. Аукцион состоялся 12 июля, на торги выставили землю площадью в 6 га с двумя нежилыми зданиями. В описании указано, что рядом расположены производственно-складские объекты и микрорайон «Летный».

— Лот находится в районе со сложившейся застройкой, высокой деловой активностью недалеко расположен карьер Мочище, а также улица Кедровая. Хорошая транспортная доступность обусловлена наличием магистралей и общественного транспорта, — рассказывает о территории ДОМ.РФ.

Территория расположена рядом с действующей промышленной зоной

Сейчас участок можно использовать для промышленности, энергетики, обороны. Вид разрешенного использования — обеспечение вооруженных сил. При этом, градостроительные возможности можно изменить, если так решат местные власти.

В аукционе участвовали «Финсиб», «Монарх Сибири», «МСК» в лице «Эдвайс», Илья Данилов, как частное лицо, и «Антея» (входит в ГК «Расцветай»). Победителем стала компания «Антея», которая предложила 245,7 миллиона рублей за участок. В Новосибирске застройщик сейчас возводит «Эко-квартал на Кедровой».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «Антея» образовано в 2021 году. Директор — Глеб Полковников, учредитель — Владислав Савельев. На конец 2023 года чистый убыток компании составил 3,3 миллиона рублей. До января 2022 года среди учредителей числилась компания «Расцветай Инвест». Через учредителя и владельца «Эллада» аффилирована с застройщиком «Расцветай».

НГС направил запрос в компанию «Антея», чтобы узнать, как застройщик планирует осваивать территорию у карьера.

Недавно на торгах московский застройщик за 1,38 миллиарда рублей купил огромный участок в Первомайском районе Новосибирска недалеко от улицы Одоевского. Как объяснили НГС в группе «Самолет», компания планирует расширяться в регионах.

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Аукцион Торги Мочище Земля Территория Покупка ГК Расцветай
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Комментарии
8
17817167
15 июля 2024, 08:59
жильё на помойках и зараженной почве
Гость
15 июля 2024, 08:32
Мэрию продайте вместе с содержимым.
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