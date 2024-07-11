«А у людей спросили? Или узким кругом?»: чего опасаются новосибирцы из-за планов, связанных с пешеходной улицей Ленина

Улицу Ленина уже делали пешеходной, но новосибирцы протестуют Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы высказали свое мнение по поводу появления пешеходной улицы в центре города. Местные жители высказали своё мнение в комментариях под новостью НГС — накануне бывший вице-мэр Анна Терешкова заявила о планах городских властей.



Часть комментаторов заявляет, что от пешеходной улицы Ленина будет больше проблем, чем пользы.



— У нас в городе пробок мало? Вместо постройки развязок мы улицы перекрываем! Так держать! — возмущается пользователь 280320227.

— Улица Ленина, как часть уличной транспортной сети, должна остаться для проезда. Никаких перекрытий. В городе полно мест, где можно «пешеходить», — утверждает гость.

Некоторые предлагают альтернативные варианты улиц, которые можно было бы сделать пешеходными.

— Делайте пешеходную улицу в историческом Военном городке! Там всё для этого способствует. И здания царских военных казарм как раз отремонтируете, — пишет гость.

— Комплекс зданий военного назначения в Октябрьском районе Новосибирска. Строительство велось в 1910–1913 годы и продолжалось в советский период. Объекты 1910-х годов постройки находятся в пределах улиц Тополёвой, Военной, Воинской и Бориса Богаткова. Вот здесь и надо делать пешеходную улицу! И исторические здания отремонтировать под музеи, кафе, рестораны, магазинчики, галереи и прочие, — говорит другой гость.

— Не нужны такие планы горожанам! Доведите Первомайский сквер до ума, никаких в нем построек и места будет много для пешеходной зоны, отмечает пользователь.

Некоторых новосибирцев возмутило, что столь важные решения принимают без их участия.

— А вы сначала спросите людей, которые проживают на Ленина, хотят ли они, чтобы улица была пешеходной? Думаю, вряд ли. Загаженные дворы, где детей вечерами опасно выпускать на улицу. Ор по ночам. Да много всякой «прелести». Туристы под градусом и полчища крыс от забегаловок. Вот прелести пешеходной туристической улицы круглый год! — беспокоится ещё один комментатор.

— А у людей спросили? Или узким кругом? — спрашивает гость.

Не все сибиряки высказываются против пешеходной улицы — по мнению некоторых горожан, это улучшило бы облик Новосибирска.

— Правильная мысль. Новые «зеленые» города проектируют вообще без возможности проезда в городе всего, кроме электротранспорта (общественного в том числе). А машины ездят только в пригороде по частному сектору. И это правильно. Люди должны дышать кислородом, а не выхлопными газами, — приводит аргумент местный житель.

— Ну наконец-то! Будет в центре хоть маленькая пешеходная улица! А то не центр города, а позор какой-то: парков мало, зелени мало, и не было даже пешеходной улицы, одни машины кругом! — отметил пользователь ALEX.

Часть комментаторов уверена, что пешеходная улица Ленина поможет привлечь в город туристов.

— Новосибирск — последний город в России, из крупных, где не было пешеходной улицы. Надо как-то туристов в город привлекать. Пока-то нечем совсем, — пишет гость.

Последний раз улицу Ленина делали пешеходной на Новогодние праздники. Она была перекрыта с 17 ноября до 1 февраля.