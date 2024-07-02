«Кружка пива полетела на лобовое стекло»: сибиряк ночью помыл машину у ресторанного дворика на Ленина

В ночь на 2 июля в ресторанном дворике у площади Ленина в Новосибирске мужчина помыл свою Toyota Corona. Это следует из видео, которое 1 июля опубликовал городской автомобильный паблик «АСТ-54» в телеграм.
— Какой-то чистоплюй решил в час ночи помыть свой седан Toyota Corona Premio в самом центре Новосибирска — ресторанном дворике на Ленина, — отметил автор видео.
Автомобилем владеет 41-летний Дмитрий В. В разговоре с НГС мужчина не стал отрицать, что на видео именно он моет Toyota.
— Я стоял неподалеку от автомобиля, увидел, как мимо него идёт пьяная компания. Парни что-то не поделили, один другого зацепил, в итоге кружка пива полетела на лобовое стекло. Разговаривать с ними вообще бесполезно: они совсем готовые были. Ну я и начал отмывать автомобиль, — пояснил Дмитрий.
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