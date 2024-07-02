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Город «Кружка пива полетела на лобовое стекло»: сибиряк ночью помыл машину у ресторанного дворика на Ленина

«Кружка пива полетела на лобовое стекло»: сибиряк ночью помыл машину у ресторанного дворика на Ленина

НГС связался с владельцев автомобиля

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5 комментариев
Ресторанный дворик — сеть заведений общепита, работающего на улице Ленина и в ночное время

В ночь на 2 июля в ресторанном дворике у площади Ленина в Новосибирске мужчина помыл свою Toyota Corona. Это следует из видео, которое 1 июля опубликовал городской автомобильный паблик «АСТ-54» в телеграм.

— Какой-то чистоплюй решил в час ночи помыть свой седан Toyota Corona Premio в самом центре Новосибирска — ресторанном дворике на Ленина, — отметил автор видео.

Автора видео поступок владельца Toyota возмутил

Автомобилем владеет 41-летний Дмитрий В. В разговоре с НГС мужчина не стал отрицать, что на видео именно он моет Toyota.

— Я стоял неподалеку от автомобиля, увидел, как мимо него идёт пьяная компания. Парни что-то не поделили, один другого зацепил, в итоге кружка пива полетела на лобовое стекло. Разговаривать с ними вообще бесполезно: они совсем готовые были. Ну я и начал отмывать автомобиль, — пояснил Дмитрий.

Ранее журналист НГС пообщался с победителями еженедельной народной рубрики «Я паркуюсь как чудак». Владелец бетонного завода и риелтор объяснили хамскую парковку.

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Автомойщик Автохам Ресторанный дворик Пьяная компания
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Комментарии
5
Алёна Свистоплясова
2 июля 2024, 13:44
Где чешуйки с оперного театра, которые должны были вернуться осенью 2023
Гость
2 июля 2024, 13:53
Я думал, что кружка в него полетела наоборот после того, как кто-то увидел, что он беспардонно моет машину посреди улицы...
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