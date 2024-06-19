Город стоит на «Пышечной»: в Новосибирске ищут, чем завлекать туристов, — начали с Ленинского района

В большом зале администрации Ленинского района собрали жителей Левобережья, чтобы обсудить, как привлечь людей в район Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Во вторник в администрации Ленинского района прошло необычное мероприятие. Неравнодушных жителей пригласили к обсуждению не очередного проекта по застройке или реконструкции общественных зон, а самого образа района в глазах туристов. За работой коллективного разума наблюдал обозреватель НГС Стас Соколов.



«Районное мероприятие с общественностью» (именно так был обозначен формат встречи) проходило 18 июня в большом зале администрации Ленинского района. Народу собралось немного: по большей части это были работники каких-то районных учреждений и структур, связанных с культурой и образованием. Коллектив подобрался преимущественно женский. Пока не началось выступление, дамы обсуждали самые разные темы: от достоинств какой-то столовой до рабочих моментов.



На сцену поднялись глава Ленинской администрации Александр Гриб и советник гендиректора Корпорации развития Новосибирской области Лада Юрченко, которой и предстояло поставить задачу перед общественностью. В зале было душновато, но через пару открытых окон внутрь проникал воздух и шум улицы Станиславского, на которую с постамента смотрела скульптура Владимира Ульянова (Ленина).

Вид из зала на улицу Станиславского Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Суть проекта, если говорить просто, заключается в том, чтобы работать с имиджем города не целиком, а частями, пытаясь найти что-то интересное не просто в каждом районе, но в отдельных значимых зонах в самих районах — с какими-то интересными локальными достопримечательностями и местами притяжения.



С чисто практической точки зрения, как можно было сделать вывод из выступления Лады Юрченко, это попытка сделать Новосибирск интересным для туристов в широком смысле этого слова. То есть тех, кто приезжает в город на пару дней просто увидеть что-то новое, или тех, кто здесь бывает в командировке или на лечении. В общем, речь о любых гостях города, что бы их сюда не привело. Если уж они уже приехали, то почему бы не сделать их пребывание здесь более интересным. Глядишь, вернутся домой и расскажут про Новосибирск что-то хорошее. Имидж города ведь так и создаётся.

Лада Юрченко показывает примеры ярких объектов района Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Но это только начало. Сама по себе работа над формированием списка реальных, интересных человеку со стороны достопримечательностей выводит на осознание собственных достоинств и особенностей, которые можно потом использовать и развивать.



— Возможно вы знаете какие-то местные легенды, мифы? — интересовалась Юрченко.

«Тосты», — почему-то захотелось добавить вслед.



Дальше разговор пошел уже о конкретных объектах разных зон Ленинского района. Начали, разумеется, с площади Маркса как самого известного топонима Левобережья. И здесь докладчик внезапно сообщила, что респонденты при ответе на вопрос о таких объектах здесь чаще называют ТЦ Grani.



— А как же памятник Покрышкину? — возмутился кто-то в зале.



— Памятников у нас несколько, и Покрышкин принадлежит всей области. Но площадь Маркса — это торговое пространство, а само здание ТЦ — пример технологии строительства, которая создана новосибирскими инженерами, — парировала Лада Юрченко.



Дальше список достопримечательностей был уже победнее: «чайная» на Пархоменко, «Сердце Сибири» на Станционной и другие малые формы, о существовании которых вряд ли знает большинство жителей даже самого Ленинского района — уж больно они локальны.



Есть в нем, конечно, и уникальные объекты городского значения, но и они пока развиты недостаточно. Взять хотя бы ипподром, где проходят самые настоящие лошадиные бега. У этих состязаний есть достаточно много поклонников, но круг их всё же значительно уже, чем те 300 с лишним тысяч человек, которые в районе живут.



Разговор плавно дошел до еды, и тут главной гастрономической доминантой была признана «Пышечная» на улице Станиславского, на которой «держится весь Ленинский район». Не в смысле бюджетных доходов, конечно, а с точки зрения важности заведения на гастрономической карте города. Лада Юрченко перечислила ещё несколько таких примеров из других районов («Горячие Беляшики» в Первомайском, «Лютая шаурма» из Кировского, хотдоги на Ленина), и стало ясно, что, пожалуй, на «Пышечной» держится и остальной Новосибирск тоже.



Нашлось место в списке ленинских достопримечательностей и крупному IT- бизнесу, а именно компании 2ГИС, которая «открыла человечеству возможность путешествовать без проблем».



Пышечная на Станиславского Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Возражений по поводу гастрономических и IT-брендов района не было, но когда дело дошло до водоёмов и мест отдыха, на предложение включить в список знаковых мест озеро на Юго-Западном прозвучала реплика:



— Да я там каждый раз пьяных вижу, когда бываю!

— Такой уж там контингент, — ответили из зала.

В ходе начавшегося обсуждения поступило предложение развивать в Ленинском районе граффити. Предприятий в районе много, стен пустующих ещё больше — почему бы не превратить это обстоятельство в достоинство.

Еще одной интересной инициативой стало развитие темы заводов-садов. В первой половине XX века действительно была популярна концепция превращения, насколько это возможно, территории промышленных предприятий в зелёные зоны. Таких примеров немало и в Ленинском районе. По крайней мере, было когда-то. В каком состоянии все эти заводские сады сейчас, нужно ещё разбираться.

По мнению автора презентации, житель Ленинского района в душе герой, бунтарь и немножко маг Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Поскольку мероприятие выглядело несколько спонтанным (у аудитории не было заготовлено каких-то соображений по теме, а докладчица не слишком ориентировалась в местных реалиях), то обсуждение начало буксовать и уходить в какие-то частные вопросы.

— Слышала, что у вас на Юго-Западном водится какое-то чудище. Есть такая легенда? — пыталась вывести разговор на какой-то яркий сюжет Лада Юрченко.

Но поскольку никаких версий из зала не прозвучало, то можно было сделать вывод, что единственное чудище с Юго-Западного — это Зеленый Змий, а он вряд ли подходит для задуманного маркетинга территорий.

В здании районной администрации Источник: Стас Соколов / NGS.RU











На экране появилась последняя страница презентации с электронным адресом, на который было предложено присылать свои предложения и идеи для доработки концепции. Подобные обсуждения хотят провести во всех районах города.

Ни в докладе, ни в обсуждениях эту тему не подняли, но у Ленинского района действительно есть уникальное качество — здесь совсем недавно появилось сразу три новых набережных. У них разные размеры и уровень благоустройства, но такого разнообразия точно нет ни в одном другом районе города. Посмотреть на все городские береговые зоны можно в репортаже Стаса Соколова.