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Город «Течёт грязная вода, нанесло много камней»: когда восстановят Святой источник, затопленный из-за ливня под Искитимом

«Течёт грязная вода, нанесло много камней»: когда восстановят Святой источник, затопленный из-за ливня под Искитимом

Из Святого источника хлынул поток воды

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Накануне из источника хлынула грязная вода

В Искитимском районе Новосибирской области завтра планируют расчищать Святой источник, затопленный во время ливня накануне. Об этом сообщил читатель НГС, рассказавший об инциденте в посёлке Ложок 8 июня.

— На данный момент уровень воды спал, но всё ещё течёт грязная вода, много нанесло камней, завтра начнём расчистку источника, — рассказал собеседник.

В Новосибирской области в субботу, 8 июня, прошел дождь. Из-за осадков некоторые дороги превратились в реки, вода хлынула как в Новосибирске, так и в других населенных пунктах региона.

Читатель НГС прислал редакции видео последствий непогоды в Искитимском районе. Там дождевой водой затопило Святой источник. На кадрах видно бурный поток воды, который разлился на участке.

Святой источник находится недалеко от храма в честь Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Представитель храма сообщил НГС, что по состоянию на вечер 8 июня поток воды ещё был большой, но постепенно шёл на убыль.

Днём 8 июня в Новосибирске прошёл сильный ливень — в мэрии рассказали о последствиях непогоды. По информации пресс-центра городской администрации, из-за дождя в нескольких местах останавливался пассажирский транспорт.

Сегодня НГС писал, что на внедорожник жительницы Новосибирска упало дерево — его вырвало сильным ветром.

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Новосибирск Искитим Ложок Ливень
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