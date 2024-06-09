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Город Вырвало сильным ветром: внедорожник придавило упавшим деревом на Большевистской

Вырвало сильным ветром: внедорожник придавило упавшим деревом на Большевистской

Накануне на Новосибирск обрушилась непогода

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Машина оказалась заблокирована упавшим деревом

В Октябрьском районе Новосибирска на припаркованный во дворе внедорожник упало дерево. Как сообщила читательница НГС Оксана, это следствие непогоды — дерево вырвало из-за сильного ветра.

Инцидент произошёл между домами №165 и 173Бк3 по улице Большевистской. Связаться с собственниками здания, говорит собеседница, не удалось.

Днём 8 июня в Новосибирске прошёл сильный ливень — в мэрии рассказали о последствиях непогоды.

По информации пресс-центра городской администрации, из-за дождя в нескольких местах останавливался пассажирский транспорт.

— В Ленинском районе затопило дорогу в районе Тульского моста, троллейбус № 29 остановился на 20 минут, в районе площади Райсовета на 45 минут вставали трамваи № 15 и № 18. В Центральном округе 50 минут стоял троллейбус № 13, — сказано в телеграм-канале мэрии.

Кроме того, последствия непогоды также отметили в частном секторе — единая дежурно-диспетчерская служба зафиксировала два обращения. Так, на улице Дунайской поток хлынул с дороги во двор, а на Искитимской на участке поднялись грунтовые воды — их откачали сотрудники ДЭУ.

После дождя потоки воды появились на Большевистской, Планировочной, Мира и других улицах Новосибирска. Публикуем фотографии и видео залитых дорог.

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