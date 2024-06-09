Вырвало сильным ветром: внедорожник придавило упавшим деревом на Большевистской

В Октябрьском районе Новосибирска на припаркованный во дворе внедорожник упало дерево. Как сообщила читательница НГС Оксана, это следствие непогоды — дерево вырвало из-за сильного ветра.
Инцидент произошёл между домами №165 и 173Бк3 по улице Большевистской. Связаться с собственниками здания, говорит собеседница, не удалось.
Днём 8 июня в Новосибирске прошёл сильный ливень — в мэрии рассказали о последствиях непогоды.
По информации пресс-центра городской администрации, из-за дождя в нескольких местах останавливался пассажирский транспорт.
— В Ленинском районе затопило дорогу в районе Тульского моста, троллейбус № 29 остановился на 20 минут, в районе площади Райсовета на 45 минут вставали трамваи № 15 и № 18. В Центральном округе 50 минут стоял троллейбус № 13, — сказано в телеграм-канале мэрии.
Кроме того, последствия непогоды также отметили в частном секторе — единая дежурно-диспетчерская служба зафиксировала два обращения. Так, на улице Дунайской поток хлынул с дороги во двор, а на Искитимской на участке поднялись грунтовые воды — их откачали сотрудники ДЭУ.
После дождя потоки воды появились на Большевистской, Планировочной, Мира и других улицах Новосибирска. Публикуем фотографии и видео залитых дорог.
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