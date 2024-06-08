Встали трамваи и троллейбусы: как новосибирцы справились с последствиями дождя — в городе затопило дороги

В мэрии Новосибирска рассказали о последствиях ливня, который прошел в городе днем 8 июня. По информации пресс-центра городской администрации, из-за дождя в нескольких местах останавливался пассажирский транспорт.
— В Ленинском районе затопило дорогу в районе Тульского моста, троллейбус № 29 остановился на 20 минут, в районе площади Райсовета на 45 минут вставали трамваи № 15 и № 18. В Центральном округе 50 минут стоял троллейбус № 13, — сказано в телеграм-канале мэрии.
На место приехали работники ДЭУ, но, по данным ЕДДС, в результате вода ушла сама. В городе также затопил проезжую часть на улицах Татьяны Снежиной и Высоцкого — там движение не останавливалось.
В мэрии уточнили, что в четырех районах города произошли аварийные отключения электроэнергии. Свет пропал как на правом, так и на левом берегах Новосибирска.
— В Кировском, Октябрьском и Первомайском районах свет дали. В Ленинском районе аварийные работы продолжаются, —уточнили в городской администрации.
Кроме того, последствия непогоды также отметили в частном секторе — единая дежурно-диспетчерская служба зафиксировала два обращения. Так, на улице Дунайской поток хлынул с дороги во двор, а на Искитимской на участке поднялись грунтовые воды — их откачали сотрудники ДЭУ.
После дождя потоки воды появились на Большевистской, Планировочной, Мира и других улицах Новосибирска. Публикуем фотографии и видео залитых дорог.