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Город «Тружусь во благо людей и России»: Анна Кикина поблагодарила Новосибирск и родителей на встрече с президентом

«Тружусь во благо людей и России»: Анна Кикина поблагодарила Новосибирск и родителей на встрече с президентом

Сибирячке вручили Звезду Героя России

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Кадры награждения опубликовали на сайте администрации президента

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил госнаграду космонавту из Новосибирска Анне Кикиной. Во время торжественной церемонии сибирячка упомянула родной город и родителей.

Уроженке Новосибирска присвоены звания Героя России и летчика-космонавта. Кадры награждения опубликовали на сайте администрации президента.

— Я хочу выразить и говорю спасибо. Безмерно выражаю благодарность своим родителям за дар жизни однажды мне. Своим родителям, малой родине Новосибирску и в целом нашей стране за условия для развития человека, — сказала Кикина. — Также я говорю спасибо всем работникам космической отрасли, с которыми мы с вами делаем общее дело. Я желаю всем процветания и мира. Спасибо за награду, тружусь во благо людей и России.

О том, что сибирячке присвоено звание Герой России, стало известно в начале апреля

О том, что сибирячке присвоено звание Герой России, стало известно в апреле. Ее наградили за мужество и героизм, проявленный при длительном космическом полете на МКС.

Анна Кикина отправилась в космос в октябре 2022 года, вернулась в марте прошлого года, всего в экспедиции она провела 157 дней. Летом 2023 года Большому новосибирскому планетарию присвоили имя сибирячки.

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Анна Кикина Владимир Путин Новосибирск Герой России Космос
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