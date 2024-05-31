«Тружусь во благо людей и России»: Анна Кикина поблагодарила Новосибирск и родителей на встрече с президентом

— Я хочу выразить и говорю спасибо. Безмерно выражаю благодарность своим родителям за дар жизни однажды мне. Своим родителям, малой родине Новосибирску и в целом нашей стране за условия для развития человека, — сказала Кикина. — Также я говорю спасибо всем работникам космической отрасли, с которыми мы с вами делаем общее дело. Я желаю всем процветания и мира. Спасибо за награду, тружусь во благо людей и России.