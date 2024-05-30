Саженцы вместо больших лип: крупный застройщик повредил деревья в сквере в микрорайоне «Аэропорт»

Внимание на маленькие деревья вместо больших обратил читатель НГС Источник: читатель НГС











В Новосибирске в сквере имени Чаплыгина в микрорайоне «Аэропорт» застройщик жилого комплекса «Легендарный Северный» повредил деревья во время строительства ливневого коллектора.

— После проведения раскопок при устройстве коммуникаций строителями были повреждены или снесены деревья. Вместо восстановления и высадки крупномерных насаждений высадили маленькие деревца, — рассказал читатель НГС.



В пресс-центре мэрии объяснили журналисту, что повреждение деревьев связано со строительством ливневого коллектора компанией «СДС-Финанс». Подрядчику дали рекомендации по саженцам для новых посадок. В том числе, что саженцы должны быть с симметричной кроной, очищены от сухих и поврежденных ветвей, здоровые и с развитой корневой системой. При этом на саженцах не должно быть механических повреждений и признаков присутствия вредителей и болезней. Высота новых деревьев должна быть от 2,5 до 3,5 метров.

Представители компании «СДС-Финанс» подтвердили, что две липы снесли из-за строительства инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации, все согласно разрешению от мая прошлого года. Компания оплатила компенсацию и высадила еще деревья.

— Выполнены мероприятия по дополнительному озеленению сквера, а именно выполнена посадка липы в количестве 10 (десяти) штук высотой не менее 2,5 метров, — объяснил застройщик.