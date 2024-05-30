Саженцы вместо больших лип: крупный застройщик повредил деревья в сквере в микрорайоне «Аэропорт»

В Новосибирске в сквере имени Чаплыгина в микрорайоне «Аэропорт» застройщик жилого комплекса «Легендарный Северный» повредил деревья во время строительства ливневого коллектора.
— После проведения раскопок при устройстве коммуникаций строителями были повреждены или снесены деревья. Вместо восстановления и высадки крупномерных насаждений высадили маленькие деревца, — рассказал читатель НГС.
В пресс-центре мэрии объяснили журналисту, что повреждение деревьев связано со строительством ливневого коллектора компанией «СДС-Финанс». Подрядчику дали рекомендации по саженцам для новых посадок. В том числе, что саженцы должны быть с симметричной кроной, очищены от сухих и поврежденных ветвей, здоровые и с развитой корневой системой. При этом на саженцах не должно быть механических повреждений и признаков присутствия вредителей и болезней. Высота новых деревьев должна быть от 2,5 до 3,5 метров.
Представители компании «СДС-Финанс» подтвердили, что две липы снесли из-за строительства инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации, все согласно разрешению от мая прошлого года. Компания оплатила компенсацию и высадила еще деревья.
— Выполнены мероприятия по дополнительному озеленению сквера, а именно выполнена посадка липы в количестве 10 (десяти) штук высотой не менее 2,5 метров, — объяснил застройщик.
Сейчас микрорайон «Аэропорт» активно осваивают застройщики. Компания СДС строит жилой комплекс «Легендарный Северный», напротив «Брусника» возводит жилой комплекс «Авиатор», компания планирует обустроить сквер рядом. Чуть дальше в районе авиаремонтного завода группа «Стрижи» строит комплекс «Нормандия-Неман». Под окнами многоэтажек в промышленной зоне компания хочет благоустроить открытый парк. А на месте старых бараков миниполис отстраивает компания «Поляков» по КРТ.