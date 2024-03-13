В центре появится арт-объект: сквер в честь композитора Эдуарда Артемьева благоустроят в Новосибирске

Место отдыха расположено рядом со зданием городского аэропорта Источник: Алина Скитович / NGS.RU











В микрорайоне «Аэропорт» благоустроят зеленую зону в честь композитора Эдуарда Артемьева, который родился в Новосибирске. Разработкой проекта займется компания «Брусника», которая рядом строит жилой комплекс «Авиатор».



Как рассказали НГС в «Бруснике», сквер по улице Аэропорт станет местом для спокойных прогулок. Благоустроенная территория появится на месте старой парковой зоны и займет 1,5 га. В мэрии сообщили, что уже подписали соглашение между компанией и департаментом культуры, спорта и молодежной политики о создании проекта зеленой зоны.

Разработчиком стало бюро landmark Architects, в течение 2024 года специалисты проведут анализ участка, разработают дизайн-проект, проведут общественное обсуждение и разработают документацию

Архитекторы обещают бережно и точечно подойти к ландшафту, например, большинство зеленых насаждений сохранят, потому что они находятся в хорошем состоянии. Покрытие на дорожках будет мягким и соединит все части парка, также в обновленной зеленой зоне установят освещение.

— «Встретимся у Артемьева», — мы хотим, чтобы жители Заельцовского района назначали свидания в обновленном сквере и чаще гуляли. Посвящение композитору, который родился неподалёку, вдохновляет нас сделать пространство легким, близким к природе, объединяющим, — объяснили в пресс- службе «Брусники».

В центральной части сквера может появиться арт-объект, посвященный композитору Эдуарду Артемьеву, пока архитекторы думают над его концепцией. Летом в месте отдыха высадят луговые растения: райграс многолетний, овсяницу красную, мятлик и дикорастущие цветы: васильки полевые, эхинацею, пижму, лен многолетний, луговые ромашки, клевер белый.

Эдуард Артемьев — народный артист России, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Композитор сотрудничал с такими режиссерами как Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другими. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам, в том числе «Чисто английское убийство», «ТАСС уполномочен заявить», «Визит к Минотавру», «Водитель для Веры», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Легенда № 17» и другим. В декабре прошлого года Эдуард Артемьев скончался в возрасте 85 лет.



Рядом с будущей благоустроенной зоной на месте стадиона, гостиницы и развлекательного центра «Брусника» возводит жилой комплекс «Авиатор». Проект состоит из 11 домов переменной этажности: минимум — 6 этажей, максимум — 18 этажей, не считая подземных. В комплексе будет четыре урбан-виллы от 6 до 8 этажей, пять башен секционного дома от 6 до 18 этажей с общим стилобатом по улице Аэропорт и два полузакрытых блока около сквера высотой от 8 до 16 этажей.

НГС посмотрел на первые две урбан-виллы «Авиатора», фишкой которых стали квартиры в 2–3 этажа, террасы, патио и отдельный вход в жилье на первом этаже.

Также в микрорайоне «Аэропорт» строит жилой комплекс «Легендарный Северный» застройщик «СДС-Финанс», а в районе авиаремонтного завода группа «Стрижи» строит комплекс «Нормандия-Неман». Под окнами многоэтажек в промышленной зоне компания планирует благоустроить открытый парк. Чуть дальше на месте старых бараков миниполис отстраивает компания «Поляков» по КРТ.

