«Стоят две деревяшки, поперек горла всем»: чем живет столетняя усадьба на Урицкого — здесь хранят дух прошлого в центре города

— Это — не «деревяшки», а дома из лиственничного бруса, — с учительской строгостью говорит Наталья Валерьевна. — Такие дома могут стоять по 300 лет, потому что лиственница с годами становится твердой, как камень. Между прочим, самые элитные дома в центре.



Но у коммунальщиков другая позиция. То ли потому, что двухэтажки напоминают им частные дома, то ли по какой-то иной причине, но они частенько обходят их стороной. Траву косить, по словам пенсионерки, отказываются даже за деньги, а с вывозом мусора в усадьбе и вовсе назревают проблемы: муниципальный бак отдали в аренду управляющей компании, и теперь жильцам приходится платить не только за вывоз отходов, но и отдельно за уборку площадки. Четких планов борьбы у Натальи Валерьевны пока нет.



— Я когда приехала в Россию, долго не могла привыкнуть к тому, что люди очень долго могут ждать того, что им надо, — говорит она таким тоном, будто высказывается на педсовете о талантливом, но ленивом ученике. — Ждут и молчат. В республиках другие люди были, другой менталитет: если тебе нужно что-то, то ты идешь и делаешь сам, либо как-то иначе добиваешься. Но потом из республик многие вернулись, и под этим влиянием люди начали меняться.