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Город эксклюзив Вертолетную площадку построят у нового ЛДС — место выбирают в зеленой зоне

Вертолетную площадку построят у нового ЛДС — место выбирают в зеленой зоне

Она поможет быстрее доставлять до больницы пациентов со всей области

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На территории ЛДС должны построить пожарное депо и еще один спортивный объект

Около нового ЛДС в Новосибирске по федеральному проекту хотят построить вертолетную площадку, чтобы за несколько минут доставлять пациентов из области в городскую больницу. Сейчас власти выбирают место в зеленой зоне. Вопрос о размещении обсудили на комиссии по правилам землепользования и застройки.

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска предложил перезонировать несколько территорий, например, полосу для благоустройства и для спортивного объекта дотянуть до дороги. Участок рядом предлагают перевести в зону Р-3, которая позволит зафиксировать потенциальный перенос вертолетной площадки с территории спортивного центра.

Департамент предлагает в квадрате справа разместить вертолетную площадку

Члены комиссии не смогли договориться по поводу резервирования земли для вертолетной площадки, одни говорили, что там — заезд для будущей пожарной станции, другие уверяли, что площадка мешать не будет. Местные жители и вовсе недовольны строительством на территории, прилегающей к проектируемому парку Усть-Тула и парку «Арена».

— Речь идет о размещении вертолетной площадки в рамках национального проекту, куда будут привозить тяжелых пациентов со всей области, чтобы за несколько минут довезти до медицинского учреждения и оказать помощь, а пожарное депо, в том числе, будет тушить и ваши дома, — объяснил один из членов комиссии.

Начальник департамента строительства Алексей Кондратьев предложил доработать вопрос по поводу вертолетной площадки около ЛДС и обсудить ее разрешение на следующей комиссии.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, в какую именно больницу собираются направлять пациентов с вертолетной площадки.

Недавно на комиссии по внесению изменений в Генплан обсудили еще один крупный проект — строительство пятого моста через Обь. Объект станет дублером дамбы ГЭС и пройдет от Советского шоссе в районе Краснообска до Восточного обхода.

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Вертолетная площадка ЛДС Комиссия Земля Территория
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