У нового ЛДС построят здание за полмиллиарда — там будут работать 84 человека

На улице Немировича-Данченко в Новосибирске планируют построить пожарно-спасательную часть. Работы по проектированию и строительству оценили в 534,35 миллиона рублей.
По информации на сайте госзакупок, заказчиком выступает «Управление капитального строительства» Новосибирской области. Здание будет находиться недалеко от новой ледовой арены на левом берегу.
Согласно опубликованным документам, объект будет находиться на участке площадью 16,81 тысячи квадратных метров по адресу Немировича-Данченко, 162а. Подрядчик должен разработать проект двухэтажного здания, рассчитанного на четыре автомобиля. В пожарной части обустроят административно-бытовые, технические, служебные помещения, склады. Согласно плану, в ней будут работать 84 сотрудника.
Итоги определения подрядчика планируется подвести 3 апреля. Здание должны построить до 20 декабря 2024 года.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области сделают пристройку к школе за 654 миллиона рублей —она должна иметь четыре блока и вмещать в себя 200 учеников. Ранее в Новосибирске определили подрядчика на модернизацию 20 трамвайных вагонов за 900 миллионов рублей.