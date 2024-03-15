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Город

У нового ЛДС построят здание за полмиллиарда — там будут работать 84 человека

Работы должны завершить в этом году

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Площадь участка, где может появиться пожарная часть, больше 16 тысяч квадратных метров

На улице Немировича-Данченко в Новосибирске планируют построить пожарно-спасательную часть. Работы по проектированию и строительству оценили в 534,35 миллиона рублей.

По информации на сайте госзакупок, заказчиком выступает «Управление капитального строительства» Новосибирской области. Здание будет находиться недалеко от новой ледовой арены на левом берегу.

Пожарную часть построят в Кировском районе

Согласно опубликованным документам, объект будет находиться на участке площадью 16,81 тысячи квадратных метров по адресу Немировича-Данченко, 162а. Подрядчик должен разработать проект двухэтажного здания, рассчитанного на четыре автомобиля. В пожарной части обустроят административно-бытовые, технические, служебные помещения, склады. Согласно плану, в ней будут работать 84 сотрудника.

Итоги определения подрядчика планируется подвести 3 апреля. Здание должны построить до 20 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области сделают пристройку к школе за 654 миллиона рублей —она должна иметь четыре блока и вмещать в себя 200 учеников. Ранее в Новосибирске определили подрядчика на модернизацию 20 трамвайных вагонов за 900 миллионов рублей.

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Новосибирск Пожарная часть Строительство Закупки Левый берег Кировский район
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