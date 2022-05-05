Недалеко от нового ЛДС построят спорткомплекс для прыжков на батуте — в него вложат 34 миллиона
В нем будут заниматься учащиеся Новосибирского колледжа олимпийского резерва
Министерство строительства Новосибирской области ищет подрядчика для строительства спортивного комплекса рядом с ЛДС. Потратить на строительство комплекса собираются 34 миллиона рублей. Подать заявки подрядчики могут до
Спортивный комплекс будет построен на Немировича-Данченко, 140. В контракте не указана дата, но, как уточнили в пресс-службе Министерства строительства Новосибирской области, построить его собираются за 15 месяцев. Спорткомплекс будет трехэтажным. Там будет несколько спортивных залов. В основном зале сделают трибуну на 93 места. Один из залов будет для занятия акробатикой, бегом, волейболом и футболом. Также построят зал для занятия единоборствами, фитнес-зал и зал для силовых тренировок. Особый упор сделан на помещение с батутами.
— Новый спортивный комплекс будет предназначен для спортсменов, которые занимаются прыжками на батуте. В Новосибирской области их более 340 человек. Даже сегодня, когда спортсменам приходится заниматься в арендованных помещениях, в регионе есть достижения в данном виде спорта, — объяснили в пресс-службе Министерства строительства.
Как рассказали в министерстве, сейчас у действующего Новосибирского училища олимпийского резерва нет в управлении спортивных сооружений для подготовки спортсменов. Колледжу приходится арендовать помещения.
— Для качественной подготовки квалифицированных педагогических кадров в отрасли физической культуры и спорта, а также для подготовки резерва большого спорта строительство спортивного комплекса на территории училищ является острой необходимостью, — подчеркнули в пресс-службе Министерства строительства.
В министерстве предполагают, что после сдачи ЛДС и спорткомплекса, а также строящегося недалеко комплекса для занятия сноубордом в районе будет создан спортивный кластер.
В середине апреля на новой ледовой арене начали монтировать эксплуатируемую инверсионную кровлю — стилобат по периметру здания, расположенного на выступающей части первого этажа.