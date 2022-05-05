Недалеко от нового ЛДС построят спорткомплекс для прыжков на батуте — в него вложат 34 миллиона

Министерство строительства Новосибирской области ищет подрядчика для строительства спортивного комплекса рядом с ЛДС. Потратить на строительство комплекса собираются 34 миллиона рублей. Подать заявки подрядчики могут до 17 мая 2022 года.



Спортивный комплекс будет построен на Немировича-Данченко, 140. В контракте не указана дата, но, как уточнили в пресс-службе Министерства строительства Новосибирской области, построить его собираются за 15 месяцев. Спорткомплекс будет трехэтажным. Там будет несколько спортивных залов. В основном зале сделают трибуну на 93 места. Один из залов будет для занятия акробатикой, бегом, волейболом и футболом. Также построят зал для занятия единоборствами, фитнес-зал и зал для силовых тренировок. Особый упор сделан на помещение с батутами.