Таких нужно больше: продюсер Пригожин попросил дать гражданство герою в кипятке Рзе Рзаеву

Рза Рзаев вместе с Иосифом Пригожиным наградил победителя в номинации «Доставка года» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Продюсер Иосиф Пригожин во время вручения награды на Народной премии НГС попросил дать российское гражданство новосибирскому грузчику Рзе Рзаеву.



Когда зимой в Новосибирске произошла авария на теплотрассе и дорогу затопило кипятком, Рза переносил детей на руках через опасный участок. НГС подробно рассказал его историю. Мужчина — уроженец Азербайджана, мужчина мечтает, чтобы в сентябре его дочки пошли в школу в Новосибирске, но пока у него ничего не выходит с получением гражданства.

Рза живет в Новосибирске 14 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— В восторге от человека, который стоит на этой сцене. Конечно, ему необходимо дать гражданство, тем более 14 лет живет. Герои должны получать гражданство. В нашей стране много героев, но с такими будет еще больше, — заявил Иосиф Пригожин.



Как в этом году прошла Народная премия НГС, смотрите в нашей онлайн-трансляции.