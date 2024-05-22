Таких нужно больше: продюсер Пригожин попросил дать гражданство герою в кипятке Рзе Рзаеву

Продюсер Иосиф Пригожин во время вручения награды на Народной премии НГС попросил дать российское гражданство новосибирскому грузчику Рзе Рзаеву.
Когда зимой в Новосибирске произошла авария на теплотрассе и дорогу затопило кипятком, Рза переносил детей на руках через опасный участок. НГС подробно рассказал его историю. Мужчина — уроженец Азербайджана, мужчина мечтает, чтобы в сентябре его дочки пошли в школу в Новосибирске, но пока у него ничего не выходит с получением гражданства.
— В восторге от человека, который стоит на этой сцене. Конечно, ему необходимо дать гражданство, тем более 14 лет живет. Герои должны получать гражданство. В нашей стране много героев, но с такими будет еще больше, — заявил Иосиф Пригожин.
Как в этом году прошла Народная премия НГС, смотрите в нашей онлайн-трансляции.
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