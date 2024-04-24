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«Не знаю, сколько она там пролежала»: новосибирца пригласили в администрацию после спасения школьницы

Инцидент произошел в Кировском районе

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Германа Романова наградили в администрации района (вторйо справа)

В Новосибирске 24 апреля наградили сибиряка Германа Романова, который спас девочку 18 декабря 2023 года. Она провалилась в яму в Кировском районе недалеко от дома на улице Петухова, 95/4.

О награждении Герман Романов рассказал корреспонденту НГС:

— Два часа назад наградили. До этого позвонили, пригласили в администрацию Кировского района. Вручили благодарственное письмо.

По словам новосибирца, яма осталась на месте

Мужчина рассказал, что строительный котлован находится неподалеку от его дома. В тот день, 18 декабря, Герман собирал кроватку для сына. Тогда ему позвонила знакомая.

— Соседка с собакой гуляла и увидела, что одна девочка маленькая в яме лежит. Когда я туда прибежал, спросил, что случилось. Она рассказала, что спина болит, пальцев рук и ног не чувствует. Внизу булыжники были, она о них ударилась. Не знаю, сколько она по времени пролежала там — может, час. Я ее оттуда достал, соседка вызвала скорую помощь, — вспомнил подробности событий Герман.

Девочку передали бригаде врачей.

Ранее НГС писал о том, что новосибирец спас соседку из пожара. Мужчине вручили две медали.

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Спасение Награда Девочка Яма Кировский район Новосибирск
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