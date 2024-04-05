«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии

Игорь Белокобыльский Гендиректор ГК «Стрижи»

Источник: Евгения Ефанова / 2ГИС











В феврале жители микрорайона Стрижи заметили рабочих около озера Жемчужина Сибири и дренажную трубу, которая ведёт со стройплощадки нового ЖК в микрорайоне к воде. Обеспокоившись, что в озеро пойдёт грязная вода и погубит его, жители написали обращения в полицию и целый ряд контролирующих ведомств. В региональном минприроды их в ответ заверили, что перед сбросом в озеро вода будет проходить через фильтры. Но горожан это не успокоило, и активисты подали заявку на проведение митинга в защиту достопримечательности микрорайона. Игорь Белокобыльский, гендиректор компании «Стрижи», которая ведёт стройку, решил публично ответить на претензии жителей — НГС публикует его колонку о ситуации вокруг озера.

В мэрию поступила заявка на проведение митинга в защиту озера Жемчужина Сибири в Стрижах от загрязнения. Странность ситуации заключается в том, что угрозой для озера организаторы и активисты считают проект водопонижения на строительной площадке. Проект, на который застройщик получил разрешение и который прошёл все стадии государственных проверок и экспертиз.

Этот факт активисты подвергают тотальному опротестовыванию. Организаторы митинга пугают общество угрозой загрязнения озера, напрочь игнорируя все предписанные российским законодательством проектные и экспертные процедуры. По сути, в отдельно взятом случае с Жемчужиной Сибири под сомнение ставят всю систему выдачи заключений и разрешений.

Посудите сами. Проект выполнен специализированной организацией «Проектные технологии», которое является членом СРО. Он прошёл обязательную экспертизу и получил положительное заключение испытательной лаборатории «Проммаш Тест Экспертиза», которая определяет соблюдение регламентов и правил, гарантирующих надежность и безопасность объекта. Документация согласована главным управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, муниципальным предприятием «Метро МиР», управлением автомобильных дорог мэрии Новосибирска, «Региональными электрическими сетями» и «Городскими газовыми сетями».

Застройщик по собственной инициативе заказал исследование водоёмов микрорайона у МИП «Технопарк Новосибирской государственной академии водного транспорта». Заключение выдало вердикт: сброс воды безопасен для экосистемы при соблюдении рекомендаций. На основании этих документов и заключений министерством природы Новосибирской области выдано решение об использовании озера.



В обычной ситуации застройщик, имея на руках такие документы, может приступать к строительству. В нашем случае этого не произошло. Мы соблюли все рекомендации, но для митингующих этого оказалось недостаточно — вопрос оценки природоохранных рисков подняли в Общественной палате. В результате была проведена дополнительная экспертиза Институтом биофизики Сибирского отделения Российской академии наук (ИБФ СО РАН) — обособленным подразделением ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН). Заключение, сделанное федеральными экспертами и подписанное академиком СО РАН, гласит: система водопонижения не несёт рисков для экосистемы, а выданное министерством природы Новосибирской области решение — правомочно.



Всё это время местные активисты демонстрировали неготовность соглашаться или слышать аргументы. Такую же неготовность они проявили и во время обсуждения в государственных органах. При этом в социальных сетях и в общении с жителями они использовали откровенно искаженные формулировки, нагнетали нервозность и непонимание. Ситуация накалилась до такой степени, что они организовали собрание, призвав жителей записать обращение к губернатору и прокуратуре Новосибирской области. Губернатор и природоохранная прокуратура рассмотрели обращение и вынесли застройщику предписание усилить контроль за соблюдением технологии. Мы спокойно согласились.



Наконец, 1 апреля 2024 была завершена пусконаладка системы фильтрации и начат сброс воды в присутствии депутатов и общественной комиссии, в которую вошли местные жители, представители Общественной палаты и министерства природы Новосибирской области. Комиссией была взята проба воды, прошедшей систему фильтрации. Анализ показал, что вода полностью соответствует нормам для водоемов хозяйственно-бытового, рекреационного назначения. Превышений предельно допустимых концентраций нет. Технология безопасна для окружающей среды и не несёт угрозы существующей экосистеме.



Казалось бы, вопрос исчерпан. Но организаторов митинга не остановить. К кому и с каким требованием они хотят обратиться? Это люди, облечённые властью, но вместо того, чтобы разобраться в вопросе, они проявляют правовой нигилизм к экспертным решениям органов, уполномоченных государством. Им не важно, что в процесс подготовки и оценки решений вовлечены десятки специалистов из бизнеса и власти, в том числе в области природоохранной деятельности, которые в полной мере осознают возложенную на них ответственность за принятие ошибочных решений.



Естественным образом появляются конспирологические теории. А может быть, эти активисты преследуют иные интересы, чем защита и сохранение экологии и отстаивание интересов жителей?



Они, кстати, далеко не единственные, кого интересует судьба озера и влияние системы, которую мы построили. Но в отличие от них другие люди задают вопросы — письменно, по телефонам, на очных встречах — и получают на них ответы. Все желающие могут изучить документацию и экспертные заключения. А забор проб воды является публичной, открытой процедурой, в которой может принять участие любой желающий.



Несмотря на нагнетание ситуации, мы спокойно и открыто отвечаем на все вопросы о системе водопонижения и её влиянии на экосистему озера. Для всех интересующихся создали сайт, где подробно рассказано о принципе работы системы, опубликованы документы и результаты анализов воды, а также опубликован телефон горячей линии и настроены формы обратной связи.



Оправдана ли шумиха вокруг озера? Да, никому нельзя верить Нет, компания знает, что делает Напишу своё мнение в комментариях

В марте экстремально грязной назвали воду в Оби — как рассказали на совещании комитета Госдумы по экологии, за прошлый год в реке выявили 226 случаев загрязнения.

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