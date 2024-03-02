В Новосибирске могут приватизировать пять предприятий — среди них крупная аптечная сеть и МУП «САХ»

В Новосибирске планируется приватизировать пять крупных муниципальных предприятий города. Речь идет в том числе о региональном операторе по обращению с твердыми коммунальными отходами МУП «Спецавтохозяйство» и аптечной сети с более чем 90 точками.
Соответствующий проект решения опубликован на сайте горсовета Новосибирска. Документ включен в перечень проектов сессии депутатов, которая пройдет 27 марта.
Проект может внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. Его предлагается дополнить перечнем МУП, которые находятся в собственности города, подлежащие преобразованию в акционерные общества.
В списке имеются такие предприятия, как региональный оператор по обращению с ТКО МУП «САХ», МП «Новосибирская аптечная сеть». Последнее выступает одной из крупнейших аптечных сетей города — предприятие насчитывает 90 аптек и аптечных пунктов, сказано на сайте организации.
Кроме них, перечень предлагается дополнить МУП «ПАТП №5» — один из старейших перевозчиков в Новосибирске на рынке услуг общественного транспорта, указано в группе предприятия во «ВКонтакте». В список также попали управляющее гостиницей «Северная» МУП «Сибирское гостеприимство» и МКП «Новосибгортранс» — предприятие, которое оказывает услуг в сфере пассажирских перевозок.
— Решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — сказано в документе.
НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать проект документа.
Осенью прошлого года стало известно, что мэрия планирует приватизировать свою долю в здании старого автовокзала на Красном проспекте. Его износ составляет 15%.