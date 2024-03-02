В Новосибирске могут приватизировать пять предприятий — среди них крупная аптечная сеть и МУП «САХ»

НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать проект документа.

Осенью прошлого года стало известно, что мэрия планирует приватизировать свою долю в здании старого автовокзала на Красном проспекте. Его износ составляет 15%.

