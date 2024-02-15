«Перед сибирским Колизеем — обыкновенный сугроб»: новосибирец предложил построить фонтан вместо клумбы на площади Ленина

На дворе февраль. Зима, всё еще полноправная хозяйка, морозит и засыпает снегом наш родной Новосибирск. Но как бы зима не лютовала, всё равно следом придёт бурная весна, а за нею жаркое сибирское лето.

Вспомните прошлое лето: длительный изнуряющий зной, сухой, пыльный, загазованный воздух, раскалённые безжалостным «ярилом» до обжигающе высоких температур стены каменных зданий и асфальт. Было тяжело ходить и дышать, хотелось прохлады и свежести. В квартирах и офисах люди спасались кондиционерами. А на улицах все от мала до велика тянулись к фонтанам везде, где они есть. И не просто тянулись, а буквально окунались в живительные брызги и струи и даже купались в чашах, что, как правило, не поощряется и просто запрещено. Особенное место — музыкальный фонтан в Центральном парке, из которого весёлая детвора не хотела вылезать даже в прохладные и облачные дни.