«Перед сибирским Колизеем — обыкновенный сугроб»: новосибирец предложил построить фонтан вместо клумбы на площади Ленина

Новосибирский инженер-проектировщик мечтает заменить клумбу перед оперным театром, которая зимой превращается в сугроб, на фонтан. По словам Владимира Щукина, фонтан — это не только красивая архитектурная форма, но и место притяжения людей. Около театра можно будет отдохнуть, подышать свежим воздухом и насладиться прохладой. Зачем Новосибирску нужен еще один фонтан и какой он должен быть — читайте в колонке автора от первого лица.
На дворе февраль. Зима, всё еще полноправная хозяйка, морозит и засыпает снегом наш родной Новосибирск. Но как бы зима не лютовала, всё равно следом придёт бурная весна, а за нею жаркое сибирское лето.
Вспомните прошлое лето: длительный изнуряющий зной, сухой, пыльный, загазованный воздух, раскалённые безжалостным «ярилом» до обжигающе высоких температур стены каменных зданий и асфальт. Было тяжело ходить и дышать, хотелось прохлады и свежести. В квартирах и офисах люди спасались кондиционерами. А на улицах все от мала до велика тянулись к фонтанам везде, где они есть. И не просто тянулись, а буквально окунались в живительные брызги и струи и даже купались в чашах, что, как правило, не поощряется и просто запрещено. Особенное место — музыкальный фонтан в Центральном парке, из которого весёлая детвора не хотела вылезать даже в прохладные и облачные дни.
Водные источники и, в частности, фонтаны с древнейших времен были местами притяжения людей в жаркие дни. Фонтаны были одним из признаков развитой цивилизации. Много ли в родном и, как считаем, развитом мегаполисе фонтанов? По различным источникам, около 60 штук. Электронный справочник 2ГИС по запросу «фонтаны Новосибирск» выдает 135 мест с какими-либо фонтанами. Много это или мало на большой Новосибирск? Вероятно, и хотелось бы так думать, самой точной информацией обладает только «Горфонтан», хотя стоит уточнить, что не все городские фонтаны находятся в его ведении.
Когда прошлогодними жаркими летними днями я прогуливался около Новосибирского театра оперы и балета, ныне НОВАТа, мне, человеку в принципе водолюбивому, было непонятно, почему перед нашей жемчужиной, оперным театром, нет фонтана, а центральное место занято хоть и симпатичной, но маловыразительной клумбой, не соответствующей общей с величественным театром композиции? При этом зимой на месте клумбы обычный сугроб.
И еще новогодняя ёлка. До этого же пробовали делать каток эстетически провокационной формы.
Я взял на себя смелость предложить городским властям построить на этом замечательном месте фонтан. Написал обращения через электронную форму мэру на сайте мэрии и еще одному депутату по Центральному округу на сайте горсовета. Ответов и даже отписок никаких пока не получил. Может быть, новый мэр сделает приятный подарок горожанам для бодрого начала?
Какой фонтан я хотел бы видеть перед оперным театром? Во-первых, красивый, соответствующий величественному стилю театра, но не выбивающийся из общей композиции театральной площади (музыкальное сопровождение, на мой взгляд, там совершенно ни к чему). Для этого стоило бы провести свободный городской конкурс на лучший эскизный проект, провести народное голосование — в том числе, и по названию нового фонтана (например, «Оперный», «Театральный», «Центральный» и другие).
Во-вторых, фонтан хотелось бы видеть функциональным, чтобы от него было много свежего воздуха и прохлады, чтобы он позволял буквально освежиться в нём: например, как фонтан в Центральном парке.
В-третьих, должна быть реализована возможность «красота» зимой, чтобы это был не укрытый фанерными щитами и сугробом участок. Примеры хороших зимних решений в городе уже есть.
Первый вопрос, который возникает при размышлениях о фонтане: почему его там не построили раньше? Возможно, что существуют проблемы технические — под клумбой могут находиться важные коммуникации или некие объекты, не позволяющие установить под фонтаном техническое помещение с насосами, автоматикой и резервуарами. Но ведь, скорее всего, это решаемая инженерная задача.
Инициативу могут зарубить городские архитекторы, потому что, например, фонтана там не должно быть, «потому что не должно быть, а должна быть только клумба». Но ведь это вопрос эстетики и пользы обществу, как считаете?
И, наверное, самый тяжелый вопрос — финансирования. Кто будет оплачивать весь этот праздник жизни? Здесь, может быть, стоит обращаться к губернатору, если у города средств не найдётся. Все-таки оперный — визитная карточка не только города, но и всей области.
Несколько лет назад НГС рассказывал о новосибирце Михаиле Куторкине, он решил очистить участок на окраине города, который он называет «городком детства», и участок на берегу речки Тулы, где когда-то гулял с бабушкой. Мужчина нарисовал эскизы, как может выглядеть заброшенная территория, у которой есть все шансы стать местом отдыха.