Светомузыкальный фонтан в Новосибирске каждый день устраивает шоу — публикуем расписание

В Новосибирске каждый день устраивает шоу светомузыкальный фонтан Центрального парка. Жители города стали замечать, что фонтан в последнее время часто ломается. Как объяснили в администрации, посетители часто принимают плановые профилактические работы за поломку.

Тем не менее отдельное отклонение струй существует. Жители часто купаются в музыкальном фонтане. В администрации говорят, что в теплые дни купание в фонтане — массовое явление. При этом в чашу фонтана попадают мелкие вещицы, такие как жвачка, игрушки, бижутерия и многое другое. Это приводит к неисправностям.