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Светомузыкальный фонтан в Новосибирске каждый день устраивает шоу — публикуем расписание

Фонтан часто ломается из-за массового купания посетителей

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Открытие фонтана приурочено к <nobr class="_">76-летию</nobr> Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Открытие фонтана приурочено к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

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В Новосибирске по расписанию устраивает шоу светомузыкальный фонтан

В Новосибирске каждый день устраивает шоу светомузыкальный фонтан Центрального парка. Жители города стали замечать, что фонтан в последнее время часто ломается. Как объяснили в администрации, посетители часто принимают плановые профилактические работы за поломку.

Тем не менее отдельное отклонение струй существует. Жители часто купаются в музыкальном фонтане. В администрации говорят, что в теплые дни купание в фонтане — массовое явление. При этом в чашу фонтана попадают мелкие вещицы, такие как жвачка, игрушки, бижутерия и многое другое. Это приводит к неисправностям.

— Основной причиной мелких сбоев отдельных струй является попадание посторонних предметов в форсунки фонтана. Устранение таких сбоев производится по мере их выявления с 9 до 11 часов утра до начала работы фонтана либо в процессе работы фонтана, — рассказали в администрации парка «Центральный».

Расписание фонтана разнообразно. Там есть периоды, когда просто освещают разноцветными огнями. Вечером четыре раза включается шоу с огнями и музыкой. В обед работает «детский режим» с небольшими струями.

Раз в день на фонтане играет гимн Новосибирска

Раз в день на фонтане играет гимн Новосибирска

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Фонтан открыли 8 мая в этом году. Мероприятие посвятили 76-летию Великой Победы.

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инфографикарасписаниефонтан
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