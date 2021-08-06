Светомузыкальный фонтан в Новосибирске каждый день устраивает шоу — публикуем расписание

В Новосибирске по расписанию устраивает шоу светомузыкальный фонтан
В Новосибирске каждый день устраивает шоу светомузыкальный фонтан Центрального парка. Жители города стали замечать, что фонтан в последнее время часто ломается. Как объяснили в администрации, посетители часто принимают плановые профилактические работы за поломку.
Тем не менее отдельное отклонение струй существует. Жители часто купаются в музыкальном фонтане. В администрации говорят, что в теплые дни купание в фонтане — массовое явление. При этом в чашу фонтана попадают мелкие вещицы, такие как жвачка, игрушки, бижутерия и многое другое. Это приводит к неисправностям.
— Основной причиной мелких сбоев отдельных струй является попадание посторонних предметов в форсунки фонтана. Устранение таких сбоев производится по мере их выявления с 9 до 11 часов утра до начала работы фонтана либо в процессе работы фонтана, — рассказали в администрации парка «Центральный».
Расписание фонтана разнообразно. Там есть периоды, когда просто освещают разноцветными огнями. Вечером четыре раза включается шоу с огнями и музыкой. В обед работает «детский режим» с небольшими струями.
Фонтан открыли 8 мая в этом году. Мероприятие посвятили