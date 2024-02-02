freedom
Реклама
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 2/10
usd 90.23
eur 97.40
СрочноТри грузовика столкнулись на новосибирской трассе
Все новости
Все новости

«Должны актуализировать дизайн-проект»: мэрия — об обустройстве пешеходной улицы Ленина

В этом году в городе хотят разработать проектную документацию дороги

66

Зимой 2023–2024 годов часть улицы Ленина была пешеходной несколько месяцев

Поделиться

В мэрии Новосибирска сообщили о планах по благоустройству города. В 2024 году специалисты могут разработать проектную документацию для пешеходной улицы Ленина.

Об этом сообщает пресс-центр городской администрации со ссылкой на начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Вадима Полещука.

— В 2024 году мы должны актуализировать дизайн-проект обустройства пешеходной улицы Ленина, разработать проектную документацию, — приводятся в сообщении слова специалиста. — Проект сложный, начали мы с транспортного моделирования, и оно показало, что перекрытие улицы Ленина от площади Ленина до улицы Урицкого не создаёт серьёзных проблем для транспортных потоков в центральной части города.

Вадим Полещук уточнил, что во время реализации проекта специалистам предстоит решить ряд вопросов, связанных в том числе с архитектурной подсветкой зданий.

— Фасады домов, многие из которых являются объектами культурного наследия, подземные сети и коммуникации, согласования с бизнес-сообществом, жителями, архитектурная подсветка и многие другие вопросы нам необходимо будет решить во время реализации этого проекта, — сообщил специалист.

Зимой 2023–2024 годов улицу Ленина перекрыли для движения транспорта в ноябре для подготовки к празднованию Нового года. Дорога до улицы Советской была пешеходной несколько месяцев, но в феврале на участке открыли проезд для автомобилей.

Пешеходная улица ЛенинаУлица ЛенинаМэрия НовосибирскаБлагоустройство
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter