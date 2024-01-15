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Праздники закончились: когда в Новосибирске уберут елку на площади Ленина

Украшения на улице Ленина начнут разбирать в феврале

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Елку установили в конце ноября

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Главную новогоднюю елку на площади Ленина в Новосибирске начнут разбирать в конце января. Как сообщила вице-мэр Анна Терешкова, сначала уберут всю праздничную иллюминацию на площади и в театральном сквере, а уже после приступят к демонтажу украшений на пешеходной улице Ленина.

— Так как на улице Ленина убирать украшения дольше, поэтому демонтаж на ней начнется с 1 февраля, — пояснила Анна Терешкова.

Елку на площади Ленина установили 27 ноября, а 1 декабря было запущено новогоднее оформление на пешеходной улице Ленина. На этот раз власти города украсили участок от площади имени Ленина до улицы Советской, хотя в 2022 году был перекрыт участок до улицы Урицкого.

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