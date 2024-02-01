Еще 28 миллионов направят на реконструкцию музея Кондратюка — когда выполнят работы

О том, что здание начали сносить, НГС сообщал в апреле прошлого года. Последние минуты перед полным обрушением здания удалось снять на видео.



Осенью прошлого года в Новосибирске объявили закупку на выполнение работ по сносу здания Дома культуры им. Клары Цеткин на улице Котовского. На его месте планируется разбить зеленую зону.

