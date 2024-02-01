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Еще 28 миллионов направят на реконструкцию музея Кондратюка — когда выполнят работы

Определить подрядчика планируется 12 февраля

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Информация об этом появилась на сайте госзакупок

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В Новосибирске ищут подрядчика, который выполнит работы по реконструкции музея Кондратюка на улице Советской. Победителю аукциона готовы заплатить 28, 4 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 1 февраля. Данные разместил на площадке департамент строительства и архитектуры мэрии.

— Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по реконструкции объекта капитального строительства: «Реконструкция здания музея по ул. Советской, 24 в Центральном районе», — сказано в документах.

В смету муниципального контакта вошли комплексы работ по установке дверей, устройству внутренней отделки, благоустройству территории и другое. Выполнить работы победителю аукциона необходимо до 16 сентября этого года.

Подать заявку на участие в закупке можно до 9 февраля, определить подрядчика планируется 12 февраля.

О том, что здание начали сносить, НГС сообщал в апреле прошлого года. Последние минуты перед полным обрушением здания удалось снять на видео.

Осенью прошлого года в Новосибирске объявили закупку на выполнение работ по сносу здания Дома культуры им. Клары Цеткин на улице Котовского. На его месте планируется разбить зеленую зону.

МузейЗакупкаРеконструкцияНовосибирскЮрий Кондратюк
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