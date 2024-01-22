«Если все пойдет хорошо»: стало известно, когда в Новосибирске реконструируют Нарымский сквер

В Новосибирске планируют реконструировать Нарымский сквер, первая очередь благоустройства началась с замены парковки на деревья около цирка. Теперь архитекторы решили взяться за саму зеленую зону, начать и закончить реконструкцию обещают в ближайшее время.
За этот год, рассказала на встречи с жителями Мария Смирнова, замначальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии, должны разработать проектно-сметную документацию, определить стоимость работ и направить заявку на выделение средств из бюджета — проект планируют реализовать совместно с региональными властями.
— Если все пойдет хорошо, то благоустройство в сквере появится в 2025–2026 году, — отметила Мария Смирнова.
Архитекторы показали проект местным жителям, согласно дизайну, всерьез зеленую зону видоизменять не хотят, там хотят лишь обновить парковую инфраструктуру, которая сейчас находится в изношенном состоянии. В сквере обустроят новые детские площадки, построят кафе на месте ранее снесенного, поставят трамвай и выложат рельсы из плитки.
Журналист НГС побывала на общественном обсуждении и узнала, чем остались недовольны жители.