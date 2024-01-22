Опубликовано постановление о введении режима ЧС в Новосибирске — изучаем документ

Постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в Новосибирске было опубликовано на сайте правительства Новосибирской области. Документ появился в сети сегодня, 22 января, хотя подписан был еще 19 января.
В постановлении устанавливается региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. ЧС ввел губернатор Новосибирской области Андрей Травников из-за ряда коммунальных аварий на теплосетях города.
Режим установлен в двух района Новосибирска — Ленинском и Кировском. Точная дата завершения режима ЧС в документе не указана.
Мы изучили законы и разобрались, как сейчас будут жить новосибирцы из-за введения режима ЧС.
Сейчас в Новосибирске регулировка отопления до сих пор проводится в 215 многоквартирных домах. В Новосибирской области больше 2000 километров теплосетей изношены на 60%.
Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников обвинил часть управляющих компаний Новосибирска во вранье.