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Авария в непогоду

Опубликовано постановление о введении режима ЧС в Новосибирске — изучаем документ

Его действие распространили только на два района

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В городе несколько дней не могли оперативно справиться с ситуацией

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Постановление о введении режима чрезвычайной ситуации в Новосибирске было опубликовано на сайте правительства Новосибирской области. Документ появился в сети сегодня, 22 января, хотя подписан был еще 19 января.

В постановлении устанавливается региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. ЧС ввел губернатор Новосибирской области Андрей Травников из-за ряда коммунальных аварий на теплосетях города.

Режим установлен в двух района Новосибирска — Ленинском и Кировском. Точная дата завершения режима ЧС в документе не указана.

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Мы изучили законы и разобрались, как сейчас будут жить новосибирцы из-за введения режима ЧС.

Сейчас в Новосибирске регулировка отопления до сих пор проводится в 215 многоквартирных домах. В Новосибирской области больше 2000 километров теплосетей изношены на 60%.

Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников обвинил часть управляющих компаний Новосибирска во вранье.

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