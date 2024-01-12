Потерянные в пустоте: гулкие коридоры, голые манекены и неожиданный привет от Zara — как живет и чем торгует «Нордмолл»

— Проходите, акция, акция, — слышны голоса с характерным акцентом.

На вопрос, в чем состоит акция, мужчины не сразу находят ответ, но активно приглашают посмотреть обувь.



— Скидка будет!

— Так скидка и акция — это разные вещи, — говорим мы, а в ответ снова слышим: «Акция!».

Так и не поняв, продадут нам две пары по цене одной или снизят стоимость понравившихся ботинок, уходим.