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Фоторепортаж

Потерянные в пустоте: гулкие коридоры, голые манекены и неожиданный привет от Zara — как живет и чем торгует «Нордмолл»

Огромная северная барахолка впечатлила масштабами и огорчила ассортиментом

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Добраться до торгового комплекса можно на маршрутке от площади Калинина

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В полях на окраине города Новосибирска затерялся гигантский торговый комплекс «Нордмолл». Впечатляющих размеров сооружение площадью 200 тысяч кв. м считается крупнейшим в Сибири — правда, толку в этом мало. Большинство помещений пустует, работает лишь центральная часть, а входы в два боковых крыла закрыты и занесены снегом. Северный крытый рынок заметно отличается от Гусинобродской барахолки, ассортимент которой корреспонденты НГС успели изучить вдоль и поперек. Двери «Нордмолла» же буквально открываются в прошлое: кажется, что в оптово-розничном центре время остановилось прямо в день открытия, в 2016 году. Что там продают сегодня — в фоторепортаже НГС.

Проект «барахолки на Северном объезде» существовал еще задолго до закрытия Гусинобродского вещевого рынка в 2015 году. Идею строительства «Нордмолла» в 2012 году активно поддерживал мэр города Владимир Городецкий, обещая построить к нему удобные транспортные развязки. Общественность же отнеслась к проекту скептически: в 2013 году начались активные протесты, около 700 человек вышли на митинг против барахолки в районе Северного обхода. Возглавлявший протест Вячеслав Илюхин тогда заявлял, что Пашино не хочет, «чтобы у него под боком была такая клоака, как барахолка».

Продавцы расставляют нарядно одетых манекенов для привлечения внимания

Продавцы расставляют нарядно одетых манекенов для привлечения внимания

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Успешному старту «Нордмолла» помешали не только местные активисты: причиной замедления стал и судебный иск, полученный владельцами еще не открытого ТЦ осенью 2015-го, как раз во время переселения продавцов под крышу. Его автором стала экологическая организация «Тут грязи нет».

Большая часть точек закрыта

Большая часть точек закрыта

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И все же, несмотря на все перипетии, торговый комплекс построили — открытие состоялось весной 2016 года. Предполагалось, что сюда переедет часть продавцов с Гусинобродского рынка, но их большая часть осталась на привычной территории.

Сегодня «Нордмолл» представляет собой огромный крытый павильон. Продают здесь все: начиная от продуктов, заканчивая восточными коврами.

«Крутые перцы» и домашний текстиль сразу у центрального входа. Цена на комплекты постельного белья 3000 — 5000 рублей

«Крутые перцы» и домашний текстиль сразу у центрального входа. Цена на комплекты постельного белья 3000 — 5000 рублей

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Торговля сосредоточена в центре, есть даже приличного вида фудкорт с адекватными ценами. Традиционная тележка с чаем, кофе и пирожками — как дань уважения барахолке в ее первозданном виде. Покупать мы ничего не стали, решили сосредоточиться на изучении ассортимента и начали с сегмента одежды.

Большинство вещей в «Нордмолле» — старомодные

Большинство вещей в «Нордмолле» — старомодные

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К сожалению, модницам в «Нордмолле» делать нечего. «Фаст фэшн» — термин в этом месте неизвестный.

— Где у вас можно купить что-нибудь трендовое?

— Какое? Трендовое? Это как?

— Современное.

Самое современное, что удалось найти. Стоимость остается загадкой — продавца рядом не было

Самое современное, что удалось найти. Стоимость остается загадкой — продавца рядом не было

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Как оказалось, о трендах и современных модных направлениях продавцы не слышали. Не найти в «Нордмолле» ни джинсов металлик, ни столь популярных сумок на ремне-цепочке, ни даже приличного вида леопардовой шубы (которая, к слову, близка к тому, чтобы стать моветоном).

Самый загадочный феномен любой барахолки — аляповатые вещи с дикими принтами, расцветками и неожиданными деталями

Самый загадочный феномен любой барахолки — аляповатые вещи с дикими принтами, расцветками и неожиданными деталями

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В торговом комплексе продают самую обычную одежду, которая кажется абсолютно одинаковой. Обилие страз, бусин и принтов несколько пугает, но кому-то ведь нравится. Закупаться в ТЦ, наверное, удобно приезжим из близлежащих сел, поселков и деревень по Северному объезду — дешево и сердито.

Копии известных брендов — еще одна отличительная черта вещевых рынков. Правда, название итальянского модного дома Moschino здесь благоразумно заменено на некое Meschino

Копии известных брендов — еще одна отличительная черта вещевых рынков. Правда, название итальянского модного дома Moschino здесь благоразумно заменено на некое Meschino

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Сэкономить в «Нордмолле» действительно можно — в отличие от барахолки на Гусинке, где расценки местами даже выше, чем в центральных шоурумах. Стоимость вещей в оптово-розничном центре варьируется от 500 рублей до 5000 рублей.

Гипюр и стразы — выгодное предложение, если вам такое по вкусу

Гипюр и стразы — выгодное предложение, если вам такое по вкусу

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Зимняя коллекция, весенняя или летняя — без разницы, здесь будто нет никаких сезонов. Шубы продают вместе с купальниками, а от количества выставленной обуви рябит в глазах. Цены варьируются от 1300 рублей (кроссовки) до 4000 рублей (сапоги). Есть и целый набор контейнеров с горнолыжной одеждой.

Ощущение, будто случился сбой в матрице

Ощущение, будто случился сбой в матрице

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Покупка, как игра в лотерею: повезет — проносите долго, не повезет — что ж. По закону вы имеете право вернуть товар по гарантии в течение 14 дней, но примут ли — вопрос. Цена на рынке диктуется продавцами, предварительно оценившими ваш внешний вид.

Джинсы Zara — это ли не чудо? Опять же — цена неизвестна. Продавцы здесь будто вымерли вместе с покупателями

Джинсы Zara — это ли не чудо? Опять же — цена неизвестна. Продавцы здесь будто вымерли вместе с покупателями

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— Проходите, акция, акция, — слышны голоса с характерным акцентом.

На вопрос, в чем состоит акция, мужчины не сразу находят ответ, но активно приглашают посмотреть обувь.

— Скидка будет!

— Так скидка и акция — это разные вещи, — говорим мы, а в ответ снова слышим: «Акция!».

Так и не поняв, продадут нам две пары по цене одной или снизят стоимость понравившихся ботинок, уходим.

Ностальгический привет из начала 2000-х

Ностальгический привет из начала 2000-х

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В пустынном торговом комплексе мы чувствовали себя одиноко и неуютно. Между рядами прогуливались только мы да пара пенсионеров, выбиравших сапоги в отделе «Все для охоты и рыбалки».

Далеко не все контейнеры заполнены товаром, да и вообще в комплексе достаточно пустынно. Продавцы уверяют, что так не всегда

Далеко не все контейнеры заполнены товаром, да и вообще в комплексе достаточно пустынно. Продавцы уверяют, что так не всегда

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— Болеют все. По телевизору сегодня передавали про вирус, — объясняет запустение продавец Елена.

Женщина торгует повседневной и праздничной одеждой. Свитшоты, джинсы, футболки — в сравнении с остальными точками ассортимент Елены заметно выделяется.

Приятное удивление — нам все-таки встретилась одежда современного кроя

Приятное удивление — нам все-таки встретилась одежда современного кроя

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— Смотрю по соцсетям, что девчонки носят, что им нравится, и заказываю. Берут. Это сегодня народу нет, так у нас живее, — сообщает женщина.

В отделе сувениров, парфюмерии и косметики рябит в глазах — купить «модные шурушки» можно по ценам от 300 рублей.

Товар можно купить как оптом, так и в розницу

Товар можно купить как оптом, так и в розницу

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Неожиданный и приятный момент — магазин домашних товаров казахстанской сети Zeta Home, где можно найти посуду, предметы быта и декора по очень приятной стоимости. Коллекции от разных брендов порадовали современным исполнением.

Улавливаете намек на Zara Home? Правда внутри магазин больше похож на привычный «Посуда Центр»

Улавливаете намек на Zara Home? Правда внутри магазин больше похож на привычный «Посуда Центр»

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Арендодателям удалось привлечь Fiх Price, магазин алкогольных напитков «Бристоль», гипермаркет низких цен «Маяк». Правда покупателей ни в одном из магазинов мы найти не смогли. Возможно, все они приезжают сюда в выходные, закупаясь основательно и надолго.

У магазинов со скучающим видом «кучковались» продавцы из соседних отделов

У магазинов со скучающим видом «кучковались» продавцы из соседних отделов

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Центром и самой оживленной точкой «Нордмолла» теоретически должен был стать фудкорт, но и там мы не встретили никого, кроме местных обитателей.

Одно из немногих мест в городе, где капучино можно купить меньше чем за 100 рублей

Одно из немногих мест в городе, где капучино можно купить меньше чем за 100 рублей

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Учредителем «Нордмолла» с 2019 года является кипрская компания Vochna holdings Co. limited, ранее компания принадлежала кипрской компании Ortalion Commercial Ltd. Нынешний гендиректор компании — Юлия Кладова, в прошлом владелица салона красоты. По данным «Контур. Фокуса», предприятие является убыточным: в 2019 году выручка составляла 79,8 миллиона рублей, а на конец 2022 года показатели упали до 49,7 миллиона рублей, чистый убыток составил 199,3 миллиона рублей.

Более чем за год ситуация почти не изменилась. Как и для чего владельцам удается сохранять огромную торговую махину на городской границе — загадка.

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«Не жиркуем, а живем»: кто и чем торгует на незаметном рынке в центре левобережья, и почему он никуда не денется.

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