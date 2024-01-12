Потерянные в пустоте: гулкие коридоры, голые манекены и неожиданный привет от Zara — как живет и чем торгует «Нордмолл»

В полях на окраине города Новосибирска затерялся гигантский торговый комплекс «Нордмолл». Впечатляющих размеров сооружение площадью 200 тысяч кв. м считается крупнейшим в Сибири — правда, толку в этом мало. Большинство помещений пустует, работает лишь центральная часть, а входы в два боковых крыла закрыты и занесены снегом. Северный крытый рынок заметно отличается от Гусинобродской барахолки, ассортимент которой корреспонденты НГС успели изучить вдоль и поперек. Двери «Нордмолла» же буквально открываются в прошлое: кажется, что в оптово-розничном центре время остановилось прямо в день открытия, в 2016 году. Что там продают сегодня — в фоторепортаже НГС.
Проект «барахолки на Северном объезде» существовал еще задолго до закрытия Гусинобродского вещевого рынка в 2015 году. Идею строительства «Нордмолла» в 2012 году активно поддерживал мэр города Владимир Городецкий, обещая построить к нему удобные транспортные развязки. Общественность же отнеслась к проекту скептически: в 2013 году начались активные протесты, около 700 человек вышли на митинг против барахолки в районе Северного обхода. Возглавлявший протест Вячеслав Илюхин тогда заявлял, что Пашино не хочет, «чтобы у него под боком была такая клоака, как барахолка».
Успешному старту «Нордмолла» помешали не только местные активисты: причиной замедления стал и судебный иск, полученный владельцами еще не открытого ТЦ осенью 2015-го, как раз во время переселения продавцов под крышу. Его автором стала экологическая организация «Тут грязи нет».
И все же, несмотря на все перипетии, торговый комплекс построили — открытие состоялось весной 2016 года. Предполагалось, что сюда переедет часть продавцов с Гусинобродского рынка, но их большая часть осталась на привычной территории.
Сегодня «Нордмолл» представляет собой огромный крытый павильон. Продают здесь все: начиная от продуктов, заканчивая восточными коврами.
Торговля сосредоточена в центре, есть даже приличного вида фудкорт с адекватными ценами. Традиционная тележка с чаем, кофе и пирожками — как дань уважения барахолке в ее первозданном виде. Покупать мы ничего не стали, решили сосредоточиться на изучении ассортимента и начали с сегмента одежды.
К сожалению, модницам в «Нордмолле» делать нечего. «Фаст фэшн» — термин в этом месте неизвестный.
— Где у вас можно купить что-нибудь трендовое?
— Какое? Трендовое? Это как?
— Современное.
Как оказалось, о трендах и современных модных направлениях продавцы не слышали. Не найти в «Нордмолле» ни джинсов металлик, ни столь популярных сумок на ремне-цепочке, ни даже приличного вида леопардовой шубы (которая, к слову, близка к тому, чтобы стать моветоном).
В торговом комплексе продают самую обычную одежду, которая кажется абсолютно одинаковой. Обилие страз, бусин и принтов несколько пугает, но кому-то ведь нравится. Закупаться в ТЦ, наверное, удобно приезжим из близлежащих сел, поселков и деревень по Северному объезду — дешево и сердито.
Сэкономить в «Нордмолле» действительно можно — в отличие от барахолки на Гусинке, где расценки местами даже выше, чем в центральных шоурумах. Стоимость вещей в оптово-розничном центре варьируется от 500 рублей до 5000 рублей.
Зимняя коллекция, весенняя или летняя — без разницы, здесь будто нет никаких сезонов. Шубы продают вместе с купальниками, а от количества выставленной обуви рябит в глазах. Цены варьируются от 1300 рублей (кроссовки) до 4000 рублей (сапоги). Есть и целый набор контейнеров с горнолыжной одеждой.
Покупка, как игра в лотерею: повезет — проносите долго, не повезет — что ж. По закону вы имеете право вернуть товар по гарантии в течение 14 дней, но примут ли — вопрос. Цена на рынке диктуется продавцами, предварительно оценившими ваш внешний вид.
— Проходите, акция, акция, — слышны голоса с характерным акцентом.
На вопрос, в чем состоит акция, мужчины не сразу находят ответ, но активно приглашают посмотреть обувь.
— Скидка будет!
— Так скидка и акция — это разные вещи, — говорим мы, а в ответ снова слышим: «Акция!».
Так и не поняв, продадут нам две пары по цене одной или снизят стоимость понравившихся ботинок, уходим.
В пустынном торговом комплексе мы чувствовали себя одиноко и неуютно. Между рядами прогуливались только мы да пара пенсионеров, выбиравших сапоги в отделе «Все для охоты и рыбалки».
— Болеют все. По телевизору сегодня передавали про вирус, — объясняет запустение продавец Елена.
Женщина торгует повседневной и праздничной одеждой. Свитшоты, джинсы, футболки — в сравнении с остальными точками ассортимент Елены заметно выделяется.
— Смотрю по соцсетям, что девчонки носят, что им нравится, и заказываю. Берут. Это сегодня народу нет, так у нас живее, — сообщает женщина.
В отделе сувениров, парфюмерии и косметики рябит в глазах — купить «модные шурушки» можно по ценам от 300 рублей.
Неожиданный и приятный момент — магазин домашних товаров казахстанской сети Zeta Home, где можно найти посуду, предметы быта и декора по очень приятной стоимости. Коллекции от разных брендов порадовали современным исполнением.
Арендодателям удалось привлечь Fiх Price, магазин алкогольных напитков «Бристоль», гипермаркет низких цен «Маяк». Правда покупателей ни в одном из магазинов мы найти не смогли. Возможно, все они приезжают сюда в выходные, закупаясь основательно и надолго.
Центром и самой оживленной точкой «Нордмолла» теоретически должен был стать фудкорт, но и там мы не встретили никого, кроме местных обитателей.
Учредителем «Нордмолла» с 2019 года является кипрская компания Vochna holdings Co. limited, ранее компания принадлежала кипрской компании Ortalion Commercial Ltd. Нынешний гендиректор компании — Юлия Кладова, в прошлом владелица салона красоты. По данным «Контур. Фокуса», предприятие является убыточным: в 2019 году выручка составляла 79,8 миллиона рублей, а на конец 2022 года показатели упали до 49,7 миллиона рублей, чистый убыток составил 199,3 миллиона рублей.
Более чем за год ситуация почти не изменилась. Как и для чего владельцам удается сохранять огромную торговую махину на городской границе — загадка.
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