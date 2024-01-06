«Гололед и острый угол»: прокуратура начала проверку из-за скользкого выхода из метро «Площадь Ленина»

Прокуратура начала проверку из-за скользкого выхода из метро «Площадь Ленина» в центре Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Видео, на котором заметно, как за пару минут на участке поскальзывается несколько человек, опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На кадрах видно, что люди проскальзывают по скользкому покрытию.
— Гололед и острый угол, — возмущается автор ролика.
Сотрудники прокуратуры установят ответственных лиц и при наличии оснований примут меры реагирования.
В начале января прошлого года на выходе из метро «Площадь Ленина» упала женщина и получила перелом. Тогда мэр Новосибирска заявил, что выход из метро на площади Ленина будут посыпать реагентами, чтобы обезопасить пешеходов. В прокуратуре отметили, что по иску прокурора в судебном порядке с мэрии города в пользу пострадавшей взыскали 500 тысяч рублей.
Два года назад фотокорреспондент Александр Ощепков зафиксировал, как возле выхода из метро за три минуты упало около десятка человек. После новости на НГС опасный спуск огородили, но это лишь один проблемный участок из сотен и тысяч. В тот же день наш коллега купил пачку соли и посыпал тротуар, ведущий к его дому (иначе по нему невозможно было идти). Чем это закончилось, а также как на подобное реагировали люди — публикуем его авторскую колонку-мнение.