«Гололед и острый угол»: прокуратура начала проверку из-за скользкого выхода из метро «Площадь Ленина»

Два года назад фотокорреспондент Александр Ощепков зафиксировал, как возле выхода из метро за три минуты упало около десятка человек. После новости на НГС опасный спуск огородили, но это лишь один проблемный участок из сотен и тысяч. В тот же день наш коллега купил пачку соли и посыпал тротуар, ведущий к его дому (иначе по нему невозможно было идти). Чем это закончилось, а также как на подобное реагировали люди — публикуем его авторскую колонку-мнение.

