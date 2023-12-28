freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 91.71
eur 101.35
Тема дняКто возглавит Новосибирск?
Все новости
Все новости

В Ленобласти возбудили дело на приют для животных. Летом там погиб манул из Новосибирска

Дикого кота разыскивали зоозащитники

434

Уголовное дело возбудила прокуратура Ленобласти возбудила

Поделиться

Прокуратура Ленобласти возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после проверки частного зоопарка «На Лампушке» в Приозерском районе. В начале осени там скончались четыре постояльца, в том числе известный манул Баюн, которого разыскивали зоозащитники.

Как заявили в ведомстве 28 декабря, дело возбудили после проверки природоохранной прокуратуры, которую организовали почти сразу после того, как стало известно о гибели манула. Специалисты выявили многочисленные нарушения, среди которых несоблюдение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных норм. Также зоопарк заподозрили в сокрытии сведений о массовом заболевании и гибели животных. Кроме того, по версии прокуратуры, частный зоопарк работал с грубыми нарушениями лицензионных требований.

Сейчас гендиректору зоопарка вынесли представление. Возбуждены дела о нарушении правил карантина и сокрытии сведений о массовых заболеваниях и гибели животных, по результатам рассмотрения которых индивидуального предпринимателя оштрафовали на 43 тысячи рублей. Еще одно административное дело об осуществлении деятельности с нарушением лицензионных требований находится на рассмотрении в суде.

Помимо этого, по материалам проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в целях причинения им боли или страданий. Ход дела и устранение нарушений контролирует природоохранная прокуратура.

Судя по публикациям в сообществе «На Лампушке» во «ВКонтакте», зоопарк продолжает работать — представители питомника публикуют график работы на новогодних праздниках.

О том, что манул Баюн пропал из экспозиции частного зоопарка в Ленинградской области, стало известно в октябре. Дикого кота последний раз видели в августе.

Об исчезновении одного из выросших котят новосибирского манула Мии сообщили в из телеграм-канале, позже выяснилось, что ситуацию с пропажей животного держит на контроле Россельхознадзор. Местонахождение дикого кота также пообещал узнать мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Несмотря на это, 5 октября выяснилось, что пропавший манул Баюн умер от инфекции. Как рассказал редакции НГС создатель частного зоопарка, кот погиб 30 августа в ветеринарной клинике. Кроме него, в зоопарке скончались еще несколько кошачьих.

Добавим, что манул внесен в Красную книгу как вид, близкий к уязвимому. Общая численность манулов оценивается в 58 тысяч особей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

Ленинградская областьЗоозащитникиМанулЗоопаркБаюн
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter