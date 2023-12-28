В Ленобласти возбудили дело на приют для животных. Летом там погиб манул из Новосибирска

Прокуратура Ленобласти возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после проверки частного зоопарка «На Лампушке» в Приозерском районе. В начале осени там скончались четыре постояльца, в том числе известный манул Баюн, которого разыскивали зоозащитники.
Как заявили в ведомстве 28 декабря, дело возбудили после проверки природоохранной прокуратуры, которую организовали почти сразу после того, как стало известно о гибели манула. Специалисты выявили многочисленные нарушения, среди которых несоблюдение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных норм. Также зоопарк заподозрили в сокрытии сведений о массовом заболевании и гибели животных. Кроме того, по версии прокуратуры, частный зоопарк работал с грубыми нарушениями лицензионных требований.
Сейчас гендиректору зоопарка вынесли представление. Возбуждены дела о нарушении правил карантина и сокрытии сведений о массовых заболеваниях и гибели животных, по результатам рассмотрения которых индивидуального предпринимателя оштрафовали на 43 тысячи рублей. Еще одно административное дело об осуществлении деятельности с нарушением лицензионных требований находится на рассмотрении в суде.
Помимо этого, по материалам проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными в целях причинения им боли или страданий. Ход дела и устранение нарушений контролирует природоохранная прокуратура.
Судя по публикациям в сообществе «На Лампушке» во «ВКонтакте», зоопарк продолжает работать — представители питомника публикуют график работы на новогодних праздниках.
О том, что манул Баюн пропал из экспозиции частного зоопарка в Ленинградской области, стало известно в октябре. Дикого кота последний раз видели в августе.
Об исчезновении одного из выросших котят новосибирского манула Мии сообщили в из телеграм-канале, позже выяснилось, что ситуацию с пропажей животного держит на контроле Россельхознадзор. Местонахождение дикого кота также пообещал узнать мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Несмотря на это, 5 октября выяснилось, что пропавший манул Баюн умер от инфекции. Как рассказал редакции НГС создатель частного зоопарка, кот погиб 30 августа в ветеринарной клинике. Кроме него, в зоопарке скончались еще несколько кошачьих.
Добавим, что манул внесен в Красную книгу как вид, близкий к уязвимому. Общая численность манулов оценивается в