В Ленобласти возбудили дело на приют для животных. Летом там погиб манул из Новосибирска

Как заявили в ведомстве 28 декабря, дело возбудили после проверки природоохранной прокуратуры, которую организовали почти сразу после того, как стало известно о гибели манула. Специалисты выявили многочисленные нарушения, среди которых несоблюдение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных норм. Также зоопарк заподозрили в сокрытии сведений о массовом заболевании и гибели животных. Кроме того, по версии прокуратуры, частный зоопарк работал с грубыми нарушениями лицензионных требований.