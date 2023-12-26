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«С тротуарами немножно догоняем»: департаменту транспорта приказали убрать снег с пешеходных зон за неделю

Новосибирск должны привести в порядок к Новому году

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Тротуары должны почистить к Новому году

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Мэр Новосибирска приказал убрать снег с тротуаров Новосибирска на этой неделе. Об этом он заявил на аппаратном совещании 26 декабря.

По слова и. о. главы департамента транспорта Олеси Богомазовой, специалисты не успевают убирать тротуары, но со снегом на магистралях справляются.

— Нужно продолжать очистку внутриквартальных проездов, дорог. Большое внимание к тротуарной части, на проезжей части мы валы развели, а с тротуарами немножко догоняем, разберемся, — сообщила Олеся Богомазова.

Анатолий Локоть отметил, что не все может быть идеально с уборкой снега из-за обильных осадков, но заметил, что магистрали находятся в нормативном состоянии.

— Последняя перед Новым годом неделя, пешеходные зоны, подходы — все должны быть очищены. Задачу ставлю для всех, в том числе для районных администраций, — сказал мэр.

На прошлом аппаратном совещании мэр отчитал и. о. главы департамента транспорта из-за плохой уборки снега. Олеся Богомазова стала исполняющей обязанности 18 декабря. Ранее ее пост занимал Константин Васильев, его на совещании также отчитывал мэр, но за то, что часть городских грейдеров сломалась после уборки дорог. 15 декабря чиновник уволился по собственному желанию.

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