Стало известно, что хотят спросить новосибирцы на прямой линии с Путиным — как задать вопрос президенту

В Сети опубликовали список первых вопросов, которые подготовили для программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Одно из обращений подали жители Новосибирской области, указано на сайте события.
— Медицина в Бердске (Новосибирская область) есть только на бумаге. Врачи отсутствуют и взрослые, и детские. Лор детский на 100-тысячный город один, ко взрослому не попадешь. В открытую отправляют в платные клиники. Необходимо разобраться в этой ситуации! — сообщается на сайте программы.
Кроме Новосибирской области, вопросы президенту хотят задать в том числе жители Якутии, Пермского края, Томской области и других. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в середине декабря. Как сообщается в официальном сообществе события во «ВКонтакте», трансляция пройдет в прямом эфире.
Задать вопрос президенту можно в том числе в социальных сетях события и на сайте мероприятия.
Накануне стало известно, что жители Тихого поселка в Новосибирске обратились к президенту России из-за общественного транспорта. К их остановке не подъезжают ни автобусы, ни маршрутки.
Мэр Новосибирска поручил за два дня решить проблему с общественным транспортом до микрорайона. Проверку в связи с обращением жителей поставил на контроль глава СК России.