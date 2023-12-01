Коммунальный супермен: новосибирец решает городские проблемы одним звонком или письмом — как он это делает (рабочая инструкция)

За время жизни в Новосибирске у меня накопились кое-какие контакты. По одному моему звонку в тот же день приедут чинить сломанный светофор. Пара электронных писем от меня нужным людям — и администрация начнет ремонтировать ужасно раздолбанную парковку перед больницей, которую до этого никто не ремонтировал годами.



По моим словам можно подумать, что у меня есть связи, и я знаю важных людей. А вот и нет. Что, если я скажу, что так может каждый?

Всё дело в том, что люди попросту не знают или не хотят разбираться, что есть инструменты, которые позволяют влиять на коммунальные службы и прочие ведомства. Парой даже и не знаешь, куда идти, кому писать, но если разобраться, то всё довольно просто.