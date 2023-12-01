Коммунальный супермен: новосибирец решает городские проблемы одним звонком или письмом — как он это делает (рабочая инструкция)

Новосибирец Александр Евстефеев постоянно решает какие-то городские проблемы и понемногу спасает свой город от полного хаоса. По словам мужчины, он может сделать всего один звонок — и власти спешат убрать снег и отремонтировать сломанный светофор. Но Александр не считает это чудом и готов поделиться секретом своей суперспособности со всеми горожанами. Публикуем его рекомендации от первого лица.
За время жизни в Новосибирске у меня накопились кое-какие контакты. По одному моему звонку в тот же день приедут чинить сломанный светофор. Пара электронных писем от меня нужным людям — и администрация начнет ремонтировать ужасно раздолбанную парковку перед больницей, которую до этого никто не ремонтировал годами.
По моим словам можно подумать, что у меня есть связи, и я знаю важных людей. А вот и нет. Что, если я скажу, что так может каждый?
Всё дело в том, что люди попросту не знают или не хотят разбираться, что есть инструменты, которые позволяют влиять на коммунальные службы и прочие ведомства. Парой даже и не знаешь, куда идти, кому писать, но если разобраться, то всё довольно просто.
Ремонтом светофоров занимается Городской центр организации дорожного движения. Их телефон 224–87–70 (в Краснообске и Кольцово, к сожалению, этот номер телефона не действует). Если светофор не работает полностью, то, как правило, они приезжают ремонтировать его в тот же день. Если же не работает какая-то одна лампочка, это может занять несколько дней.
Если вы регулярно проезжаете через участок дороги, где асфальт сильно поврежден, то не поленитесь остановиться и сделать пару кадров. Вы можете написать в администрацию города через форму на их сайте или через мобильное приложение Госуслуг «Решаем вместе».
Если вы напишете через форму на сайте, то ответ придет на электронную почту через некоторое время. Приложение же работает не только в Новосибирске, но и по всей России, и оно несколько удобней. В нем есть push-уведомления и виден список всех заявок. Здесь можно пожаловаться почти на что угодно. В благоустройстве это разрушенные бордюры, нестриженный газон, куча мусора под окном, неубранный снег. К сожалению, эти каналы связи не такие быстрые.
Я отчасти понимаю, почему мало кто этим пользуется — это не то, что дает быстрый дофамин. Но если вы хотите чего-то добиться, то следует запастись терпением. Крайний срок ответа на письменное обращение — месяц. При этом службы могут отсрочить ответ еще на месяц или два. В этой битве один в поле не воин — вернее воин, но не всегда. Попросите отправить заявку ваших друзей, родственников, знакомых. Чем больше заявок будет отправлено, тем больше вероятность успеха.
На уборку мусора или снега чиновники реагируют быстрее всего. Но вот что касается ремонта, тут всё сложнее. Для ремонта дорог есть такая опция как ямочный ремонт — он доступен в более-менее оперативном режиме. Если речь идет о капитальном ремонте дороги или тротуара, то это может произойти только в следующем году.
В «Решаем вместе» полно таких заявок, где люди просто высказывают эмоцию, чтобы успокоиться. Да, это, наверное, приятно, когда накипело, но толку от этого мало. Пишите строго по делу и желательно официальным языком. Не пишите о нескольких проблемах сразу — такое обращение сразу отклонят. Создайте заявку под каждую проблему отдельно. Опишите проблему подробно и приложите фото. Укажите, что проблема нарушает нормативы и ГОСТы, а какая-то проблема может нести вред здоровью и опасность для жизни и имущества. К примеру, к таким проблемам можно отнести повреждение дороги или не убранный гололед на тротуаре.
Будьте готовы к отказу. В таких случаях можно и нужно отправить запрос повторно. Уточните, что конкретно вы хотели или что нужно, чтобы проблема была всё-таки решена. Иногда приходится заново создавать обращение, особенно в мобильном приложении — дело в том, что обращение спускается сверху от Минцифры в конкретное ведомство. В случае, если изначально обращение было передано не в то ведомство, то перенаправлять его никто не будет: вам ответят, что этим не занимаются. Иногда могут ответить, куда на самом деле нужно обратиться, и даже приложить контакты. В таких случаях можно снова создать обращение и указать, что хотите обратиться в конкретное ведомство.
Дальше я расскажу о способах, которыми я не успел воспользоваться сам, но, как говорят, они работают и иногда даже очень эффективны.
Обращение к депутату вашего района. У депутатов, как правило, есть приемные дни, когда можно прийти и поговорить с ними лично. По ссылке можно найти депутата из своего округа, его контакты и расписание приемных дней. На этом же сайте есть карта округов, чтобы проще было найти вашего депутата.
Жалоба в ГИБДД. Желательно подать жалобу на должностное лицо, а не на ведомство: такая жалоба чревата штрафом для ответственных лиц за несоблюдения норм. У мэрии могут быть миллионные штрафы, и ей будет всё равно, а вот отдельно взятый чиновник забегает уже от сорока тысяч штрафа.
Жалоба в прокуратуру — ее также можно оформить онлайн. Не скажу, в каких случаях лучше всего прибегать именно к ней. Скорее всего, нужно использовать этот инструмент, когда всё остальное не помогло.
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