Ущерб — 1,4 миллиарда: бывшего мусорного оператора «Экологию-Новосибирск» обвинили в преднамеренном банкротстве

— Вывод конкурсного управляющего о признаках преднамеренного банкротства по-хорошему в последующем должны подтвердить правоохранители. Заявление о возбуждении уголовного дела может подавать как сам управляющий, так и собрание кредиторов на основании его выводов. Если преднамеренное банкротство подтвердят следователи — это может значительно упростить привлечение бывшего руководства фирмы к субсидиарной ответственности, ну и к уголовной, соответственно. Такое заявление могут подать и государственные контролирующие органы лишь на основании такой публикации на fedresurs.ru. Но отмечу, что подавляющее большинство уголовных дел о преднамеренном банкротстве разваливаются на этапе следствия: доказать умысел руководства обычно проблематично, — объяснил конкурсный управляющий на условиях анонимности.