Ущерб — 1,4 миллиарда: бывшего мусорного оператора «Экологию-Новосибирск» обвинили в преднамеренном банкротстве

Конкурсный управляющий бывшего мусорного регоператора Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев заявил о признаках преднамеренного банкротства компании. Такой вывод он сделал на основе аудита, результаты которого опубликованы на профильном портале fedresurs.ru.
Не разработали план
— На основе проведенной проверки были сделаны выводы о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «Экология-Новосибирск». Ущерб, нанесенный ООО «Экология-Новосибирск» перечисленными в заключении сделками, составил 1 442 933 362 руб. Незначительная часть ущерба возмещена ответчиками по спорам в деле о банкротстве о признании подозрительных сделок должника недействительными, — говорится в сообщении Баряева.
В своем отчете Баряев указал, что «Экология-Новосибирск» по сути не разрабатывала план преодоления кризиса, а вела бизнес в ущерб независимым кредиторам, но в интересах аффилированных компаний. Например, средства получала «ЭкоТранс-Н», по выводам управляющего, эта компания, как и «Экология-Новосибирск» принадлежит собственникам ГК «ВИС».
При этом конкурсный управляющий отметил отсутствие признаков фиктивного банкротства. НГС направил запрос в «Экологию-Новосибирск» и ГК ВИС с просьбой прокомментировать выводы Баряева. Также редакция отправила запрос по ситуации самому Владиславу Баряеву. На момент публикации редакция не получила ответа.
Мнение эксперта
Как пояснил НГС один из новосибирских конкурсных управляющих, выводы Баряева могут привести к возбуждению уголовного дела на бывшее руководство «Экологии-Новосибирск».
— Вывод конкурсного управляющего о признаках преднамеренного банкротства по-хорошему в последующем должны подтвердить правоохранители. Заявление о возбуждении уголовного дела может подавать как сам управляющий, так и собрание кредиторов на основании его выводов. Если преднамеренное банкротство подтвердят следователи — это может значительно упростить привлечение бывшего руководства фирмы к субсидиарной ответственности, ну и к уголовной, соответственно. Такое заявление могут подать и государственные контролирующие органы лишь на основании такой публикации на fedresurs.ru. Но отмечу, что подавляющее большинство уголовных дел о преднамеренном банкротстве разваливаются на этапе следствия: доказать умысел руководства обычно проблематично, — объяснил конкурсный управляющий на условиях анонимности.
11 февраля 2023 года «Экологию-Новосибирск» лишили статуса регионального оператора по обращению с бытовыми отходами. В марте суд признал компанию банкротом. Сегодня функции регоператора по вывозу мусора временно исполняет «МУП Спецавтохозяйство». В августе арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с экс-директора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой 10,1 миллиона рублей.