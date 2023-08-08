С экс-директора «Экологии-Новосибирск» взыскивают 10 миллионов рублей — объясняем, за что

В деле сообщается, что в декабре 2018 года Анисимова утвердила заключение договора на вывоз мусора из Октябрьского района Новосибирска, а также из Каргатского, Убинского и Чулымского районов области. Закупка была проведена «у единственного участника» — ИП Волкова И. А. , причем цена договора оказалась на 45 миллионов рублей больше, чем начальная цена договора. По мнению ФАС, руководство «Экологии-Новосибирск» нарушило закон о конкуренции. В результате в отношении компании было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке» и назначен штраф в размере 10,1 миллиона рублей.

