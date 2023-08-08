С экс-директора «Экологии-Новосибирск» взыскивают 10 миллионов рублей — объясняем, за что

Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с экс-директора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой 10,1 миллиона рублей — штраф, наложенный на компанию в период, когда она ей руководила. Речь о факте недобросовестной конкуренции, выявленном Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.
В деле сообщается, что в декабре 2018 года Анисимова утвердила заключение договора на вывоз мусора из Октябрьского района Новосибирска, а также из Каргатского, Убинского и Чулымского районов области. Закупка была проведена «у единственного участника» — ИП Волкова
Сегодня «Экология-Новосибирск» проходит процедуру банкротства. Один из кредиторов компании — ООО «Эко-Лайн» — потребовал возложить вышеуказанный штраф непосредственно на экс-директора Ларису Анисимову. Она в суде пояснила, что «действовала разумно», поскольку находилась в условиях «усеченных сроков» и стремилась «минимизировать негативные последствия для компании и Новосибирской области».
Суд постановил удовлетворить требования «Эко-Лайн». Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
11 февраля 2023 года «Экологию-Новосибирск» лишили статуса регионального оператора по обращению с бытовыми отходами. В марте суд признал компанию банкротом. Сегодня функции регоператора по вывозу мусора временно исполняет «МУП Спецавтохозяйство».