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С экс-директора «Экологии-Новосибирск» взыскивают 10 миллионов рублей — объясняем, за что

Суд возложил на Ларису Анисимову убытки компании по требованию кредиторов

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Экс-гендиректор компании не согласна с решением суда

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Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с экс-директора «Экологии-Новосибирск» Ларисы Анисимовой 10,1 миллиона рублей — штраф, наложенный на компанию в период, когда она ей руководила. Речь о факте недобросовестной конкуренции, выявленном Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

В деле сообщается, что в декабре 2018 года Анисимова утвердила заключение договора на вывоз мусора из Октябрьского района Новосибирска, а также из Каргатского, Убинского и Чулымского районов области. Закупка была проведена «у единственного участника» — ИП Волкова И. А., причем цена договора оказалась на 45 миллионов рублей больше, чем начальная цена договора. По мнению ФАС, руководство «Экологии-Новосибирск» нарушило закон о конкуренции. В результате в отношении компании было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке» и назначен штраф в размере 10,1 миллиона рублей.

Сегодня «Экология-Новосибирск» проходит процедуру банкротства. Один из кредиторов компании — ООО «Эко-Лайн» — потребовал возложить вышеуказанный штраф непосредственно на экс-директора Ларису Анисимову. Она в суде пояснила, что «действовала разумно», поскольку находилась в условиях «усеченных сроков» и стремилась «минимизировать негативные последствия для компании и Новосибирской области».

Суд постановил удовлетворить требования «Эко-Лайн». Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

11 февраля 2023 года «Экологию-Новосибирск» лишили статуса регионального оператора по обращению с бытовыми отходами. В марте суд признал компанию банкротом. Сегодня функции регоператора по вывозу мусора временно исполняет «МУП Спецавтохозяйство».

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