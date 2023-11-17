Первомайский сквер украсят к Новому году. А какие еще площадки оформят к праздникам?

Среди площадок, которые будут оформлены к Новому года, — Первомайский и Театральный скверы, Центральный парк культуры и отдыха, улица Ленина, а также парк «Арена».



Со слов Локтя, Первомайский сквер планируется украсить световыми конструкциями: сейчас там уже монтируют световой фонтан. Это при том, что подрядчик срывал сроки сдачи площадки.

В свою очередь, в Центральном парке, как и в прошлую зиму, собираются залить каток.

