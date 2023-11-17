Первомайский сквер украсят к Новому году. А какие еще площадки оформят к праздникам?

В Новосибирске к Новому году оформят 5 основных праздничных площадок. Об этом на встрече с журналистами 17 ноября заявил мэр города Анатолий Локоть.
Среди площадок, которые будут оформлены к Новому года, — Первомайский и Театральный скверы, Центральный парк культуры и отдыха, улица Ленина, а также парк «Арена».
Со слов Локтя, Первомайский сквер планируется украсить световыми конструкциями: сейчас там уже монтируют световой фонтан. Это при том, что подрядчик срывал сроки сдачи площадки.
В свою очередь, в Центральном парке, как и в прошлую зиму, собираются залить каток.
— В прошлом году мы начали нарабатывать опыт катка в Центральном парке (после перерыва после появления там фонтана - прим.ред). Это понравилось новосибирцам. Мне кажется, опыт получился интересным, поэтому будем продолжать его, — объяснил Локоть.
На набережной появится ледовый городок с горками:
— Мы надеемся, что выйдет подрядчик. Здесь конкурсная процедура. Он строит ледовый городок и устанавливает горки после получения разрешения. На сегодняшний день это вся информация об этом, - заключил мэр.
При этом ранее директор «Лед-Шоу Парка» Сергей Машаров уже рассказывал, что его компания уже начала готовить площадку для ледового городка.
На пресс-конференции Локоть добавил, что на площади Лыщинского и проспекте Маркса планируется сделать новое световое оформление.
Мэр высказался и о новогодних мероприятиях: 31 декабря новосибирцев пригласят на праздничную программу «Новогодняя ночь» как раз в Театральном сквере. Со 2 по 8 ноября будет доступен экскурсионный маршрут по городу. Узнать о программе подробнее можно будет из анонсов, подытожил мэр.
А еще мэр заявил, что Новосибирск — родина снежных баб, и ее хотят сделать символом города.