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СрочноНовосибирцев заметили в Первомайском сквере
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Новосибирцы гуляют в закрытом на реконструкцию Первомайском сквере — фото

Для строительных работ летом территорию парка перекрыли забором

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Из-за строительных работ территорию сквера перекрыли забором.

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Вечером 1 октября в Новосибирске заметили горожан, которые гуляют в Первомайском сквере. Зеленую зону перекрыли забором для реконструкции летом 2023 года.

Кадры с гуляющими в сквере людьми снял фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как сейчас выглядит Первомайский сквер.

Как сообщали в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск», работы по обновлению Первомайского сквера планируется завершить в октябре.

Как сообщали в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск», работы по обновлению Первомайского сквера планируется завершить в октябре.

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Основные работы по благоустройству необходимо было выполнить до конца сентября. Подрядчик должен был уложить плитку на пешеходных дорожках, восстановить чугунное ограждение и обновить тротуары по периметру сквера. Об этом сообщил «Зеленый Новосибирск».

Основные работы по благоустройству необходимо было выполнить до конца сентября. Подрядчик должен был уложить плитку на пешеходных дорожках, восстановить чугунное ограждение и обновить тротуары по периметру сквера. Об этом сообщил «Зеленый Новосибирск».

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В период ремонтных работ на территории сквера можно заметить людей

В период ремонтных работ на территории сквера можно заметить людей

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В августе в пресс-центре мэрии Новосибирска заявляли, что все работы, требующие определенных температур, планируется завершить до 15 октября. После благоустройства дорожно-тропиночной сети специалистам необходимо выполнить озеленение.

В августе в пресс-центре мэрии Новосибирска заявляли, что все работы, требующие определенных температур, планируется завершить до 15 октября. После благоустройства дорожно-тропиночной сети специалистам необходимо выполнить озеленение.

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Общая сумма, которую потратят на благоустройство сквера — 200 миллионов рублей. В начале сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/09/08/72685547/" class="_" target="_blank">побывал</a> на площадке.

Общая сумма, которую потратят на благоустройство сквера — 200 миллионов рублей. В начале сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал на площадке.

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Накануне вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что в Первомайском сквере начали монтировать освещение. Работы переносятся на наружный контур зеленой зоны — тротуар.

Накануне вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что в Первомайском сквере начали монтировать освещение. Работы переносятся на наружный контур зеленой зоны — тротуар.

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30 сентября вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что проверила ход работ в Первомайском сквере. Она уточнила, что строители могут открыть проход горожанам вблизи зеленой зоны от Краеведческого музея до метро.

— Подрядчик обещает завтра вечером открыть проход горожанам от Краеведческого до метро. Начали уже монтировать освещение. Работы переносятся уже на наружный контур сквера — тротуар. С понедельника приступаем к ремонту фонтана Мишка, — сообщила вице-мэр в своем телеграм-канале.

Вице-мэр Новосибирска сообщила НГС, что сейчас находиться на территории сквера нельзя. В нем еще не завершены строительные работы.

— Не все работы закончены. Еще ремонт фонтана Мишка и не уложена центральная площадь, рядом с фонтаном, — сообщила Анна Терешкова.

Фонтан «Мишка» <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/09/17/72716345/" class="_" target="_blank">обновят</a> за 8,9 миллиона рублей. Подрядчик должен заменить все чаши, системы водоснабжения, подсветку фонтана и другое

Фонтан «Мишка» обновят за 8,9 миллиона рублей. Подрядчик должен заменить все чаши, системы водоснабжения, подсветку фонтана и другое

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О том, что Первомайский сквер будет перекрыт на реконструкцию, стало известно в конце мая.

О том, что Первомайский сквер будет перекрыт на реконструкцию, стало известно в конце мая.

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Несколько дней назад стало известно, что в Новосибирске реконструкцию площади Калинина перенесли на 2024 год. Решение приняли из-за того, что для работ вовремя не подготовили проект.

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