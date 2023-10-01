Новосибирцы гуляют в закрытом на реконструкцию Первомайском сквере — фото

Вечером 1 октября в Новосибирске заметили горожан, которые гуляют в Первомайском сквере. Зеленую зону перекрыли забором для реконструкции летом 2023 года.
Кадры с гуляющими в сквере людьми снял фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как сейчас выглядит Первомайский сквер.
30 сентября вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что проверила ход работ в Первомайском сквере. Она уточнила, что строители могут открыть проход горожанам вблизи зеленой зоны от Краеведческого музея до метро.
— Подрядчик обещает завтра вечером открыть проход горожанам от Краеведческого до метро. Начали уже монтировать освещение. Работы переносятся уже на наружный контур сквера — тротуар. С понедельника приступаем к ремонту фонтана Мишка, — сообщила вице-мэр в своем телеграм-канале.
Вице-мэр Новосибирска сообщила НГС, что сейчас находиться на территории сквера нельзя. В нем еще не завершены строительные работы.
— Не все работы закончены. Еще ремонт фонтана Мишка и не уложена центральная площадь, рядом с фонтаном, — сообщила Анна Терешкова.
Несколько дней назад стало известно, что в Новосибирске реконструкцию площади Калинина перенесли на 2024 год. Решение приняли из-за того, что для работ вовремя не подготовили проект.