Ограждение отработало штатно: мэрия Новосибирска — о ДТП, где автомобиль повис над Ипподромской

Ограждение на Фрунзе исполнило свою функцию и отработало штатно во время аварии, которая произошла 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Во время ДТП автомобиль врезался в забор на развязке на улице Фрунзе и повис над Ипподромской. Как объяснили в мэрии Новосибирска, ограждение в этом случае удержало транспортное средство и не дало съехать с проезжей части.