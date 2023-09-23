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Ограждение отработало штатно: мэрия Новосибирска — о ДТП, где автомобиль повис над Ипподромской

Машина врезалась в ограждение на Фрунзе

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ДТП произошло 13 сентября

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Ограждение на Фрунзе исполнило свою функцию и отработало штатно во время аварии, которая произошла 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Во время ДТП автомобиль врезался в забор на развязке на улице Фрунзе и повис над Ипподромской. Как объяснили в мэрии Новосибирска, ограждение в этом случае удержало транспортное средство и не дало съехать с проезжей части.

— Деформация ограждений при воздействии на них является обязательным условием для гашения энергии удара и минимизации повреждений, наносимых транспортному средству и, как следствие, сохранения жизни и здоровья участникам дорожного движения. В этой связи конструкция ограждения регламентируется нормативной документацией, — объяснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

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Машина проезжает по газону на кольце и врезается в ограждение

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В случае этой аварии, она произошла нестандартно. Автомобиль влетел в забор не со стороны проезжей части, а со стороны тротуара. Происшествие обошлось без пострадавших. Восстанавливали забор МКУ «Гормост».

На этой неделе гонщик на BMW врезался в отбойник Октябрьского моста. В результате машина повисла над дорогой.

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ОграждениеМэрияДТПФрунзе
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