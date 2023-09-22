«Если начнут стрелять, мы и не заметим». Как живут в Пашино рядом с оборонным заводом «Искра» — люди там слышат взрывы по ночам

Историческая часть рабочего поселка Пашино — образцовый малоэтажный пригород с тихими зелеными улицами, уютными двориками и жителями, которые то и дело здороваются друг с другом. Местные не считают себя новосибирцами, и не представляют жизнь в городе, так они называют Новосибирск, говорят, там шум и суета, а это им совсем не по вкусу. При этом в Пашино расположено оборонное предприятие «Искра», на полигоне которого по ночам взрывают во время испытаний продукцию. Взрывы громкие, но к ним жители привыкли, уверяют, если не дай бог начнутся боевые действия где-то рядом, они и не заметят. Как люди живут рядом с заводом и страдают ли от него — в материале НГС.
Спокойный пригород и шумный завод
Днем в бывшем поселке Пашино, который стал микрорайоном Калининского района, тихо, вдоль старых двухэтажек 50-х и пятиэтажек 70-х годов то и дело прогуливаются местные, одни с детьми и животными, другие несут растения, которые хотят высадить на даче или около подъезда. Люди здороваются друг с другом, ощущение, что здесь все знакомы.
Мужчина на вид 50-ти лет, проезжая с дамой на старом мотоцикле, громко пищит и отрывает руку от руля, чтобы помахать торговцу, который продает одежду рядом с тропинкой, ведущей в лес. Он притормаживает после перекрестка, перекидывается парой фраз со знакомым и быстро уезжает.
Местные, как один говорят, что им живется хорошо: машин мало и вокруг лес. Смущает только, что общественный транспорт ходит плохо, а на маршрутках по проездным проехать нельзя. Пробок в самом микрорайоне почти не бывает, заторы могут появиться утром и вечером, и если закроют железнодорожный переезд на Богдана Хмельницкого.
— С транспортом совсем плохо у нас. Автобусы ходят раз по чайной ложке. Если вечером пошел в театр, то лучше в другом месте переночевать, чем ждать муниципальный транспорт, — возмущаются жители.
Между деревьями по узкой дорожке катит коляску женщина, но в ней лежит не малыш, а душица, которую жительница решила посадить на даче. Ее огород совсем недалеко от дома, а на коляске, говорит она, растения перевозить намного удобнее — меньше устаешь и руки не заняты. Справа от нее за малоэтажными домами, лесополосой и гаражами со стороны завода из трубы валит густой дым, но ни женщина, ни другие жители не обращают на него внимания.
— Взрывы слышим по вечерам и ночью во время испытаний. Единичные выстрелы бывают и днем, но не часто, было бы часто, мы бы заметили. Здесь тихо, мне очень нравится, рядом река, если на машине, то можно куда угодно поехать, — объясняет женщина.
67-летняя жительница Пашино поселилась здесь 37 лет назад, раньше она жила в Ленинском районе в частном доме на Лесоперевалке, но жилье сгорело. Переезд в выданную квартиру в Пашино, по ее словам, был нелегким: первое лето проплакала, скучала по друзьям и знакомым.
— Мне было 30 лет, я с одноклассниками все еще общалась, жили рядом, скучала сильно. Муж только рад был переехать, говорил, что каторга его закончилась. Постепенно и я привыкла, огород недалеко появился, красота.
Она долго рассказывает про рассаду, огород и уверяет, что те, кому мешают якобы громкие взрывы — наговаривают.
С ней согласна и другая жительница в элегантном зеленом пальто советского времени. Она живет в микрорайоне уже 50 лет, 30 из них проработала на заводе «Искра» в типографии: печатала наклейки для патронов и другой продукции, но о прошлом рассказывает неохотно. По ее словам, предприятие работает примерно до часа ночи, шуметь могут как раз до этого времени.
По воспоминаниям жителей, раньше выстрелы были не такие громкие, сейчас же грохочет сильнее.
— Мы понимаем, что идут военные действия, заказы есть, по ночам грохочет здорово, в любое время. Бывает как бабахнет, все трясется, наверное, снаряды мощнее стали. Мы сами-то не пугаемся, пугаются там, — объясняет другая жительница.
О жизни в Пашино все отзываются одинаково, кажется, что это райский уголок, расположенный в Калининском районе. Люди по старинке сушат одежду во дворе пятиэтажек и выбивают ковер от пыли до прихода зимы. Но те, кто помоложе, уверяют, жить по соседству со взрывами сложно, особенно с непривыкшими животными, которые вскакивают по ночам от грохота.
— Ночью может собака проснуться от шума и начать лаять, из-за этого тоже просыпаюсь, но сами выстрелы не беспокоят. Если начнут взрывать, стрелять по-настоящему, мы и не заметим, — смеется мужчина. — Привыкли к ночному шуму, бояться нечего, если что-то пойдет не так, то нас предупредить должны.
Шум от предприятия слышат не только пашинцы, но и жители соседних поселков, расположенных вокруг завода. Они также уверяют, что сейчас выстрелы стали другие, намного сильнее, а иногда и вовсе похожи на звуки, как будто рядом стреляют из автомата.
Ранее в отделе по микрорайону Пашино в администрации Калининского района журналисту НГС объяснили, что сейчас у градообразующего завода «Искра» оборонный заказ. Сами пашинцы редко обращают внимание на взрывы, могут удивляться те, кто приехал сюда недавно, но потом тоже привыкают.
— Бывают взрывы и днем, и ночью, во время отработки на полигоне. Когда взрывают продукцию, то это похоже на автоматную очередь, несколько взрывов сразу. Взрывают еще с советских времен, особо никто внимание не обращает, — сообщил начальник отдела в администрации.
Завод «Искра»
На АО НМЗ «Искра» производят взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Предприятие специализируется на промышленных средствах взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом. Кроме того, «Искра» греет окрестности: среди данных о госзакупках поставка тепла на социальные объекты, в том числе больницам и школам.
Завод входит в состав АО «НПК «Техмаш»» госкорпорации «Ростех». В конце 2009 года, по данным сервиса «Контур.Фокус», выручка составила 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 128,6 миллиона рублей. Среди госзакупок завода можно найти только те, которые касаются отопления и детонирующих шнуров.
В сентябре 2022 года на заводе «Искра» прошли обыски, силовики заинтересовались деятельностью руководства предприятия. А в январе 2023 года бывшего заместителя директора «Искры» Олега Миргородского начали судить за получение коммерческого подкупа. Ущерб предприятию следователи оценили в 112 миллионов рублей.
Недавно власти разработали план застройки микрорайона Клюквенный, который находится недалеко от Пашино. Сейчас в микрорайоне стоят 12 малоэтажных домов, в них заселяли тех, кто работал на радиостанции, но ее недавно снесли. У местных нет горячей воды, медпункта и магазинов, но в перспективе здесь появятся дома для 35 тысяч человек.