«Если начнут стрелять, мы и не заметим». Как живут в Пашино рядом с оборонным заводом «Искра» — люди там слышат взрывы по ночам

Спокойный пригород и шумный завод

Днем в бывшем поселке Пашино, который стал микрорайоном Калининского района, тихо, вдоль старых двухэтажек 50-х и пятиэтажек 70-х годов то и дело прогуливаются местные, одни с детьми и животными, другие несут растения, которые хотят высадить на даче или около подъезда. Люди здороваются друг с другом, ощущение, что здесь все знакомы.

Мужчина на вид 50-ти лет, проезжая с дамой на старом мотоцикле, громко пищит и отрывает руку от руля, чтобы помахать торговцу, который продает одежду рядом с тропинкой, ведущей в лес. Он притормаживает после перекрестка, перекидывается парой фраз со знакомым и быстро уезжает.