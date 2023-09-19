«Готовность к масочному режиму есть»: новосибирцы стали чаще спрашивать в аптеках маски — сколько за них просят

Недавно в Москве в Доме правительства ввели масочный режим. В Новосибирске об этом речи пока нет, но сотрудники некоторых аптек Новосибирска заметили, что покупатели стали чаще приобретать маски. Об этом они рассказали корреспонденту НГС, которая прошлась по аптекам в центре, чтобы узнать, сколько маски сейчас стоят.
В частности, в аптеке «Максавит» на Красном проспекте отметили, что в последнее время масок стали покупать чаще. Здесь набор масок из 5 штук стоит около 40 рублей.
В аптеке «Ноль боль», которая находится на Октябрьской, одна маска стоит 10 рублей. Антибактериальные средства от 50 рублей.
— Сейчас увеличился спрос, так как заболеваемость увеличивается. Люди хотят чаще защитить себя и остальных, — уверена фармацевт Анастасия.
По словам Анастасии, спрос увеличился и на противопростудные препараты, и на антибактериальные средства.
В соседней аптеке «Биомедика» говорят, что спрос увеличился ненамного. Минимальная стоимость маски — 10 рублей за одну штуку.
В филиале Новосибирской аптечной сети на улице Ленина одна одноразовая маска стоит 3 рубля. Как отмечает фармацевт этого филиала, чаще маски спрашивать не стали. В соседней аптеки «Доктор Столетов» фармацевт отмечает, что пока спрашивают редко, но люди покупают. В этой точке самые популярные маски — набор 5 штук по 50 рублей. Но также есть многоразовые — они стоят 115–130 рублей и детские — они стоят 47 рублей.
В аптеке «Мелодия здоровья» на Чаплыгина повышенный спрос тоже не заметили. Одноразовые маски стоят от 4 рублей. На складе масок достаточно. При этом антибактериальные средства стоят от 200 рублей.
Директор муниципальной аптечной сети Дмитрий Гришунин в разговоре с редакцией НГС озвучил цену на маски в 4 рубля. Спрос сейчас, по его словам, в рамках сезонной нормы.
— На данный ассортимент спрос не повышен. Достаточный запас и готовность к масочному режиму есть, — отметил Дмитрий Гришунин.
Во всех аптеках отметили, что на складах масок достаточно и в случае введения масочного режима маски с полок не пропадут.
Новая волна коронавируса может прийти в Новосибирскую область в ближайшее время, по мнению вирусолога. Рост числа заболевших может начаться через две недели-месяц, то есть в октябре.