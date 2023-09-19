«Готовность к масочному режиму есть»: новосибирцы стали чаще спрашивать в аптеках маски — сколько за них просят

Недавно в Москве в Доме правительства ввели масочный режим. В Новосибирске об этом речи пока нет, но сотрудники некоторых аптек Новосибирска заметили, что покупатели стали чаще приобретать маски. Об этом они рассказали корреспонденту НГС, которая прошлась по аптекам в центре, чтобы узнать, сколько маски сейчас стоят.