«Сделают только к декабрю»: крышу дома после крупного пожара в Новосибирске будут чинить несколько месяцев

В Новосибирске будут несколько месяцев чинить крышу дома по адресу Краснодонский переулок, 7. Там 6 сентября произошел крупный пожар, во время которого обвалилась кровля.
Во вторник, 12 сентября, УК «Регион» организовала встречу с жителями. Во время нее были озвучены примерные даты, когда крышу смогут починить.
— Нам управляющая компания пообещала, что крышей займутся в ближайшее время, но сделают только к декабрю. Еще одна девушка начала задавать юридические вопросы, а представители УК внятного ответа так и не дали и общались на повышенных тонах, — рассказал НГС Артем.
Корреспондент НГС обратилась в УК «Регион».
— Все что касается производства работ и графика, я думаю, вам надо обратиться в администрацию Калининского района. Выполнение работ связано не только с деятельностью УК, но решение вопросы о финансировании будет там. Жители нам сюда не звонят и все вопросы были сняты на собрании жителей, — рассказала представительница УК «Регион».
Представительница УК, которая отказалась представляться, рассказала, что явка на встрече была выше 90%. Как отметила представительница, они отчитываются перед прокуратурой каждый день. Когда журналист НГС попыталась выяснить дату ремонта крыши, представительница начала перебивать и кричать, а позже скинула звонок.
ООО УК «Регион» был создан в 2012 году. Учредитель и директор фирмы Алексей Марченко. Выручка компании 162,5 миллионов, чистая прибыль — 1,4 миллиона рублей. В 2022 году на территории управляющей компании на голову 8-летнего ребенка упала наледь. В августе 2022 года во время капительного ремонта обрушилась крыша в одном из домов. В феврале 2023 года с компании потребовали более 200 тысяч рублей за упавшего на скользкой лестнице ребенка — он сломал грудной позвонок.
В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что ремонт кровли дома планируется провести до 30 ноября.
— Точные сроки и график выполнения работ будут известны после заключения договора между управляющей и подрядной организациями, — рассказали в администрации города.
После выполнения работ мэрия по постановлению «О Порядке предоставления субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме» может возместить затраты управляющей организации, но после выполнения работ.
Жильцы девятиэтажного дома на улице Нарымская, 23/1, построенного в 1981 году, не могут добиться полного капитального ремонта инженерных коммуникаций. По их словам, за 42 года он проводился только холодному водоснабжению.