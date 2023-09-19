«Сделают только к декабрю»: крышу дома после крупного пожара в Новосибирске будут чинить несколько месяцев

Во вторник, 12 сентября, УК «Регион» организовала встречу с жителями. Во время нее были озвучены примерные даты, когда крышу смогут починить.

— Нам управляющая компания пообещала, что крышей займутся в ближайшее время, но сделают только к декабрю. Еще одна девушка начала задавать юридические вопросы, а представители УК внятного ответа так и не дали и общались на повышенных тонах, — рассказал НГС Артем.