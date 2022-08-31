«Квартира была с открытым небом»: в трехэтажном доме в Новосибирске обвалился потолок — видео последствий

— Подрядчик говорит, что виновата управляющая компания, потому что перекрытие было подгнившем, а УК говорит, что работы по ремонту крыши велись не должным образом и это привело к провалу потолка, — пересказала жительница.

Сейчас квартира не пригодна для проживания. Как ранее сообщили в мэрии, в помещении установили временный настил. Когда устранят проблему — неизвестно. Жильцам предлагали временное размещение, но женщина отказалась, потому что до начала холодов ее семья может остаться на даче.

— Один сын живет у родственников, а мы — за городом, на даче. Главное, чтобы вопрос не затянулся надолго, сроки пока нам не обозначили. Наша квартира была с открытым небом, а ребенок должен пойти 1 сентября в школу, как это произойдет, тоже непонятно, — отметила читательница.