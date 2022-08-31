«Квартира была с открытым небом»: в трехэтажном доме в Новосибирске обвалился потолок — видео последствий
Как сообщили в мэрии, дыру закрыли временным настилом
Вечером 26 августа в доме на Народной, 63 в Новосибирске обрушился потолок во время капительного ремонта крыши в одной из квартир на третьем этаже. Жильцы до наступления холодов живут на даче, дыру в потолке закрыли временным настилом, но когда устранят обрушение, пока неизвестно.
Как рассказала женщина, в квартире которой обрушился потолок, сначала начало сыпаться сверху. На момент разрушения в доме находился ее 14-летний сын, который сообщил об этом рабочим, но те не остановили ремонт.
— Сын поднялся наверх к рабочим и сказал, что у нас сыпется потолок, но они продолжили работы. Через некоторое время произошел провал потолка и всё упало на пол, — рассказала читательница НГС.
29 августа в дом на Народной приезжала комиссия, как рассказала женщина, примерно из 10 человек, в составе управляющей компании, подрядчика и фонда модернизации ЖКХ. Они составили акт, но конкретного решения проблемы пострадавшей не озвучили.
— Подрядчик говорит, что виновата управляющая компания, потому что перекрытие было подгнившем, а УК говорит, что работы по ремонту крыши велись не должным образом и это привело к провалу потолка, — пересказала жительница.
Сейчас квартира не пригодна для проживания. Как ранее сообщили в мэрии, в помещении установили временный настил. Когда устранят проблему — неизвестно. Жильцам предлагали временное размещение, но женщина отказалась, потому что до начала холодов ее семья может остаться на даче.
— Один сын живет у родственников, а мы — за городом, на даче. Главное, чтобы вопрос не затянулся надолго, сроки пока нам не обозначили. Наша квартира была с открытым небом, а ребенок должен пойти 1 сентября в школу, как это произойдет, тоже непонятно, — отметила читательница.
В управляющей компании «Регион» на запрос НГС сообщили, что во время ремонта произошло обрушение щита настила, что привело к прорыву натяжного потолка квартиры на третьем этаже.
— Согласно договору подрядная организация несет ответственность перед третьими лицами за причинение им материального, морального вреда, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения работ на объекте, — ответили в УК «Регион».
Также в компании добавили, что подрядчик не отказывается от исполнения своих обязанностей, устранит недостатки и возместит причиненный ущерб. Точную дату окончания ремонта в организации не назвали.
ООО «УК «Регион»», по данным «Контур.Фокус», было образовано в 2012 году. Учредитель и директор компании — Алексей Марченко. Выручка за 2021 год составила 162,1 миллиона, чистая прибыль — 3,1 миллиона.
В мэрии и управляющей компании рассказали, что ремонтом крыши занимается компания ООО «Проект-Инжиниринг». Журналист позвонила по указанному номеру из базы данных «Контур.Фокус», но на звонок никто не ответил.
По данным сервиса «Контур.Фокус», в равных долях ООО «Проект-Инжиниринг» владеют Ирина Иванова и Лариса Гашкова. Организация образована в 2008 году. На конец 2021 года выручка составила 15,4 млн рублей, чистая прибыль — 641 тысяча рублей.
Недавно мы рассказывали историю сибиряка, месяцами живущего с протекающим потолком в ванной. Он не может найти соседку, которая живет этажом выше.