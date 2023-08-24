Говорил об СВО, статусе «Вагнера» и наборе заключенных: вспоминаем визит Евгения Пригожина в Новосибирск

Вечером 23 июля стало известно о крушении бизнес-джета, который принадлежал Евгению Пригожину. Глава ЧВК «Вагнер» и другие руководители были зарегистрированы в списке пассажиров. На борту также находились три члена экипажа. Тела погибших направили в судебный морг. На месте происшествия работает оперативный штаб.
В конце мая, почти за три месяца до инцидента, Евгений Пригожин приезжал в Новосибирск. Он пообщался с прессой в подвальном помещении общественников из «Силового единства Сибири» на улице Челюскинцев. Вспоминаем, как прошла эта встреча.
Как готовилась встреча
Встреча с Евгением Пригожиным состоялась днем 31 мая. Прессу приглашали на мероприятие за несколько дней до события. Тогда представители ЧВК «Вагнера» говорили, что на встрече можно будет поговорить с участниками СВО по телемосту. О приезде в город самого Пригожина стало известно незадолго до мероприятия.
Глава ЧВК «Вагнер» поговорил с журналистами в небольшом спортивном зале, где тестировали кандидатов в ЧВК. Сотовая связь там не работала. Сначала на вопросы СМИ отвечали участники СВО из Новосибирска, которых подключили по телемосту. Потом на место приехал Евгений Пригожин. В зал его сопровождал двухметровый боец. Далее пересказываем темы, которые поднимал руководитель ЧВК в своем выступлении.
О «Втором фронте»
— Было принято решение сделать партнерскую программу «Второй фронт». Сегодня СМИ стараются замылить все проблемы. И в какой-то момент мы придем к тому, что у нас будет всё хорошо, хорошо, а потом бабушка умрет. Да? Старушка умерла в анекдоте советском. И для того, чтобы это не случилось, мы должны понимать, что, безусловно, нельзя устраивать панику. Безусловно, не нужно заниматься накручиванием ситуации. Но говорить с людьми нужно честно. Поэтому проект «Второй фронт» нацелен на то, чтобы не оголтело, но выдавать людям ту правдивую информацию, которая заставит общество мобилизоваться. Пока мы не мобилизуемся, мы не выиграем... [спецоперацию].
О второй волне мобилизации
— Не нужно сейчас всех убеждать, что второй волны не будет. Пока власть об этом не объявила, безусловно, не требуется говорить: «Срочно все на мобилизацию». Но мы это прекрасно понимаем. Мобилизованных нужно собрать миллион — два, лучше два. Мобилизованные должны обучаться, готовиться и быть готовыми к тому, что они могут защищать Родину. А для этого они не просто «мясом» должны идти, а людьми подготовленными и, самое главное, морально созревшими. Каким образом проводить мобилизацию, сколько они могут находиться дома, пока готовятся, сколько находиться в учебных центрах — это другое. Но, по самым простым стандартным армейским подсчетам, для того чтобы приграничные территории защитить в одной Белгородской области, надо порядка 200 тысяч человек, чтобы они там находились
О введении военного положения в России
— Страну надо переводить на военное положение, и главное — чтобы общество было мобилизовано: готово к тому, что еще долгое время придется жить в этих условиях. Мы должны закончить строить красивые мосты, должны закончить делать большие театры, у нас всё должно быть нацелено на оборону сейчас. Если мы проиграем, то Россия вернется к началу 90-х, когда все госпредприятия принадлежали зарубежным инвесторам. Те, кто в погонах, должны нести ответственность по законам военного времени, вплоть до расстрела
О вагнеровце-педофиле
— Гаденыш, который изнасиловал двух школьниц (в Новосибирске), — мы проверяли, да, действительно, мы его забирали из колонии. Этого парня обратно забрать к себе на службу, чтобы он погиб героем, мы не можем. Набор закончился. То, что он сделал, безусловно, плохо. Это насильник, подонок, негодяй, его надо честно, по-человечески, пристрелить, как собаку.
О решении набрать «заключенных»
— 1 октября... (ВСУ заняли. — Прим. авт.) Красный Лиман. Всем было понятно, что наступает полная задница. Начался призыв мобилизованных, которые визжали о проблемах (указать подробности редакция не может в целях соблюдения законодательства. — Прим. ред.), поэтому мы принесли генералу Суровикину такое предложение.
Сейчас набирают осужденных, и опыт, честно говоря, грустный. Заключенных у нас осталось очень немного: последних уже на волю отпускаем. По истечении контракта все судимости у человека снимаются. Считается несудимым. Юридически он не сидел.
О «нелегальном» статусе ЧВК
— Мы вообще не ЧВК, мы просто никакого отношения к ЧВК не имеем. Слово ЧВК придумал журналист газеты «Фонтанка» Дмитрий Коротков, который ковырялся в нашем грязном белье и искал в Сирии, что там происходит. Мы начинали воевать как группа добровольцев, потому что у меня оставались люди с 2014 года из Донбасса и я не знал, что с ними делать. Дальше понеслось. ЧВК — это программа, которая прибыль должна приносить. Сколько я занимаюсь этой деятельностью, я потратил порядка 1,5 миллиарда долларов своих личных денег, которые я мог детям оставить. Прибыли не получил никакой. Поэтому ЧВК мы никак не являемся.
О полномочиях ЧВК «Вагнер»
— Мы сами принимаем решение, какие у нас полномочия. Нас никто не может ограничить. Нет такого закона, по которому мы не могли бы приехать, [например], в Центральную Африку и включиться в боевые действия.
О «победе»
— Надо четко понимать, что нас не ждет быстрая победа. Те ошибки, которые совершены в рамках так называемой СВО, они не позволят закончить СВО в этом году. Это будет долгая история, и, по моему мнению, если и закончится эта… [спецоперация], то начнется новая. Слишком хорошо противник понял наши слабые места, — подчеркнул глава ЧВК «Вагнер».
О решении «проехаться по городам»
— Возникло желание проехаться поговорить, услышать мнения и принять решение, как подавать информацию, чтобы общество не расхолаживалось. Бахмут взяли — есть три дня свободных. Эти три дня я не могу ничем не заниматься. Вчера только начал: я был в Екатеринбурге, во Владивостоке, заехал к вам, сейчас еще несколько городов посещу и дальше землянки рыть. Как будет следующая пауза, с удовольствием проедусь еще раз и, если нужно, проведу политинформацию
Разговор с Евгением Пригожиным занял около трех часов. К обсуждению подключились и сотрудники «Силового единства Сибири». Когда вопросы закончились, к Пригожину выстроилась очередь из желающих сфотографироваться. Он никому не отказал.
Мы собрали в одном материале все, что известно о Евгении Пригожине. Актуальную информацию о крушении его бизнес-джета можно найти в нашей онлайн-трансляции.