Говорил об СВО, статусе «Вагнера» и наборе заключенных: вспоминаем визит Евгения Пригожина в Новосибирск

Встреча с Евгением Пригожиным состоялась днем 31 мая. Прессу приглашали на мероприятие за несколько дней до события. Тогда представители ЧВК «Вагнера» говорили, что на встрече можно будет поговорить с участниками СВО по телемосту. О приезде в город самого Пригожина стало известно незадолго до мероприятия.



Глава ЧВК «Вагнер» поговорил с журналистами в небольшом спортивном зале, где тестировали кандидатов в ЧВК. Сотовая связь там не работала. Сначала на вопросы СМИ отвечали участники СВО из Новосибирска, которых подключили по телемосту. Потом на место приехал Евгений Пригожин. В зал его сопровождал двухметровый боец. Далее пересказываем темы, которые поднимал руководитель ЧВК в своем выступлении.

