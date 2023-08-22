Власти заказали исследование туристического рынка Новосибирской области — зачем оно нужно

Министерство экономического развития Новосибирской области ищет подрядчика, который изучит туристический потенциал региона. За работы готовы заплатить 7 миллионов рублей.
Информацию об аукционе опубликовали на сайте госзакупок. Согласно документам, подрядчик должен сделать маркетинговое исследование. Цель — изучить потребности туристического рынка Новосибирской области, чтобы определить ожидания и предпочтения туристов.
Как объяснили НГС в Министерстве экономического развития Новосибирской области, та статистика, которая есть сейчас, не позволяет объективно оценить туристический поток и предпочтения туристов.
— Исследование позволит сформировать «тепловые карты» на основе данных о распределении туристов, посещающих Новосибирскую область, по регионам постоянного проживания, а также проследить точки притяжения туристов на территории Новосибирской области вне зависимости от мест их размещения, — пояснили в Минэкономразвития региона.
Информацию будут использовать в агрегированном и обезличенном виде. Ее изучат эксперты туристического рынка. В будущем исследование поможет развивать региональный туризм. Данные смогут использовать инвесторы.
Заявки на торги принимают до 22 августа. Работы должны закончить до 12 декабря 2023 года.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил в большом интервью НГС, что туризм — новое направление, которое дополняет характеристики Новосибирска. Глава региона объяснил, чем область может привлечь туристов.
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